Útok v Mnichově volby v Německu neovlivní, myslí si expert. ‚Lidé už jsou rozhodnutí,‘ říká

Bavorská vláda vychází z toho, že muž v Mnichově do davu lidí najel úmyslně. Incident si vyžádal 28 zraněných, z toho dva jsou ve velmi vážném stavu. Podle úřadů pochází útočník z Afghánistánu a v minulosti na sebe upozornil drogovými delikty. Může událost ovlivnit blížící se volby? „Ti, kteří jsou rozhodnutí volit Alternativu pro Německo, ji volit budou, a nové voliče jí to nepřihraje," komentuje pro Radiožurnál publicista Vít Štěpánek. Rozhovor Praha/Mnichov 20:07 13. února 2025

Vyšetřování případu vede spolková centrála pro boj proti extremismu a terorismu. O motivech útočníka, který byl zadržen, se asi zatím moc neví?

Skutečně nikoliv, ale myslím, že je dobrá šance na to, že se leccos dozvíme. Záleží na tom, jak německá policie a kriminálka dokáží toho útočníka vytěžit. On totiž ten útok přežil sám jenom s lehkým zraněním a je v rukou německé kriminální policie.

Je známo, že je to čtyřiadvacetiletý Afghánec a že mu byl v Německu odmítnut azyl. V tuto chvíli policisté a další složky zkoumají například jeho profily na sociálních sítích a nějaké další elektronické stopy a možná se k něčemu dostanou. Myslím, že v první řadě se jedná o to, jestli tady byl islamistický kontext nebo nikoliv, zatím o tom ale nic nevíme.

Mohl by ten útok souviset s Mnichovskou bezpečnostní konferencí, která má začít zítra (v pátek)?

Domnívám se, že pokud ano, tak pouze nepřímo. A to tím způsobem, že pachatel mohl vyhodnotit, že na sebe díky této akci připoutá více pozornosti. Připomínám, že najel do demonstrace odborářů. Co se ale týče samotného programu konference, tak si myslím, že ne. Tam se Afghánistán řešit nemá, spíše Rusko a Ukrajina.

Jaká je bezpečnostní situace v Německu? Jak se na kriminalitě podílejí cizinci?

To, co teď řeknu, se opírá o statistiky německých úřadů. Pokud jde o nejtěžší trestné činy, tedy vraždy, tak podle předběžných čísel jich bylo minulý rok v Německu spácháno asi 300. Pokud to porovnáme s Českou republikou, tak je to číslo 77.

Když to přepočítáte na obyvatele, tak v Německu, které je osmkrát lidnatější, to vychází, že je dvakrát méně vražd na hlavu než v Česku. Jedna věc je tedy mediální obraz a druhá realita.

A pokud se podíváme na podíl zločinů spáchaných cizinci, tak i tato čísla Němci zveřejňují. A podíl osob s neněmeckým pozadím je vyšší než by odpovídalo podílu cizinců na německé populaci. K tomu je potřeba dodat, že mezi těmi Neněmci, kteří páchají trestné činy, tak je daleko větší zastoupení mladých mužů než obecně v populaci jinde na světě.

Platí to, že mladí muži páchají nejvíce kriminálních činů. To znamená, pokud bychom to očistili o tento důležitý prvek, tak nám z toho vyjde, že kriminalita Němců a Neněmců je zhruba srovnatelná.

Volby za rohem

Předsedu SPD Tomia Okamuru vydala Poslanecká sněmovna k trestnímu stíhání kvůli podezření z trestného činu podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo z omezování jejich práv a svobod. A to kvůli kontroverzním plakátům. Na jednom je muž černé pleti s nožem a Okamura argumentuje tím, že v Německu velmi často nožem útočí právě lidé černé pleti, často migranti. Jak časté ty útoky nožem jsou a jak často jsou pachatelé právě migranti?

Německá policie loni registrovala asi 8000 útoků nožem, ale většina z nich byla ve stadiu pokusu, tedy například, že někdo na někoho vytáhl nůž, ale nezranil ho, i to je samozřejmě vážné. Oproti roku 2023 jde zhruba o desetiprocentní nárůst. Podíl cizinců na této statistice jsem neviděl.

Pravděpodobně ale narážíte na útoky v Aschenburgu a Zolingenu. Ano, samozřejmě je to problém, ale nemyslím si, že by byl tak velký jako v jiných západoevropských státech. Například ve Velké Británii to je velký problém, zejména v některých částech Londýna.

A Němci by toto chtěli ošetřit například tím, že bude možná brzy zakázáno na veřejnosti nosit nože s čepelí delší než šest centimetrů.

Na konci příštího týdne se v Německu konají předčasné parlamentní volby. Jak je může ovlivnit to, co se stalo v Mnichově?

Myslím, že úplně ne. Ti, kteří jsou rozhodnutí volit Alternativu pro Německo (AfD), ji volit budou, a i když jí toto přidává vodu na mlýn, tak si myslím, že jí to už další voliče nepřihraje. Nicméně čelní představitelé AfD už reagovali. Přišel termín „migracion“ od spolupředsedkyně AfD Alice Weidelové. Podle ní je potřeba zásadní změna v migrační politice. Na tom se ale shodují i některé jiné strany, například pravděpodobný vítěz voleb CDU.