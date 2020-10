Muž podezíraný ze čtvrtečního útoku v Nice měl podle úřadů útočit už v roce 2016 v Tunisku

Tunisan postřelený při čtvrtečním útoku v Nice byl v Tunisku kvůli útoku nožem zatčen již v roce 2016. S odvoláním na tuniské úřady to oznámil francouzský list Le Figaro. Útočníkova rodina to popírá. Podle ní šlo o tolerantního mladíka, který neměl nic proti nikomu. V bazilice v Nice podle všeho útočil nožem se 17centimetrovou čepelí a zabil dvě ženy a kostelníka. Policisté ho při střelbě těžce zranili, nyní je v kritickém stavu v nemocnici. Tunis 19:15 30. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Do Sfaxu v pátek dorazila jednotka boje proti terorismu a zahájila vyšetřování | Foto: Hans Lucas | Zdroj: Reuters

Do Francie se Tunisan dostal z Itálie, na jejíž ostrov Lampedusu připlul na lodi s dalšími uprchlíky 20. září. Podle francouzského prokurátora 9. října dorazil do jihoitalského města Bari. Italské úřady ho zaregistrovaly a rozhodly o vyhoštění. Italské území měl opustit do sedmi dní.

Agentura AFP v pátek napsala, že se jednadvacetiletý Tunisan jmenuje Bráhím Ísáví, v některých zprávách z Francie se jeho jméno uvádí jako Bráhím Avísáví. Jako Ísáví jeho jméno potvrdila jeho rodina a tuniský prokurátor, tuniský server Directinfo o něm píše jako o Ibráhímovi Ísávím.

Podle tuniských úřadů se v minulosti dopustil trestné činnosti související s obecným násilím a drogami. V Tunisku byl kvůli násilí a použití nože zadržen v roce 2016.

Vyšetřování skupiny Al-Mahdí

Tunisko zahájilo vyšetřování případu v rámci zákona boje proti terorismu a praní špinavých peněz, sdělil zástupce tuniského prokurátora Muhsín Dalí.

Tuniská tisková agentura TAP oznámila, že se k útoku přihlásila teroristická skupina Al-Mahdí, která působí na jihu Tuniska.

Dalí sdělil, že právě na ni se soustřeďuje vyšetřování a zjišťuje se, zda skupina byla do útoku zapojena. Přiznání skupiny zveřejnil její údajný člen na sociálních sítích.

Do Francie dorazil vpředvečer

V Nice na místě činu francouzská policie našla Ísávího dva telefony, výtisk koránu a dva nepoužité nože. S bratrem Jasínem mluvil telefonicky ve středu večer. Jasín Ísáví řekl, že bratr do Francie dorazil ve středu večer, tedy vpředvečer útoku.

Francouzský ministr vnitra Gérald Darmanin v pátek sdělil, že Ísáví nepožádal ve Francii o povolení k pobytu a podle prokurátora Jeana-Françoise Ricarda nemá ve Francii žádný trestní záznam.

Vyšetřovatelé zatím zjistili, že kamery na nádraží v Nice Ísávího zachytily ve čtvrtek v 06:47. Z nádraží vyšel v 08:13 a předtím si převlékl bundu a přezul boty. Do baziliky, kde podle Ricarda útočil téměř 30 minut, vešel v 08:29.

Jednu ženu, která je původem z Brazílie, pobodal; zraněné se podařilo v 08:54 z kostela vyjít, krátce poté ale zraněním nedaleko podlehla. Další žena a muž zemřeli na místě.

Pobožný, ze široké rodiny

Tuniské sdělovací prostředky o Ísávím píší jako o devátém z deseti dětí svých rodičů – rodina má sedm dcer a tři chlapce. Pochází z místa Sídí Umar, které je severně od Tunisu a spadá do governorátu Kajruván. Rodina přesídlila do Tíny v governorátu Sfax, kde otec pracuje jako hlídač a matka je v domácnosti.

Ísáví školní docházku ukončil po absolvování základní devítileté školy. Pracoval pak v autodílně, továrně na oleje a před dvěma lety si otevřel malý obchod.

Celá rodina dosvědčila, že ve Francii byl už ve středu a v osm hodin večer telefonoval domů. Tvrdil, že si bude hledat práci a místo k bydlení. To byl jeho poslední kontakt s příbuznými.

Matka říká, že se Ibráhím pravidelně modlil. „Nikam nechodil, s ostatními nebyl v kontaktu. Nosil si z práce kávu a pil ji doma,“ citovala ji agentura AFP.

Tuniská emigrace

Do Sfaxu v pátek dorazila jednotka boje proti terorismu a zahájila vyšetřování.

Agentura Reuters připomenula, že Tunisané tvořili velkou část zahraničních bojovníků, kteří se připojili k teroristickému Islámskému státu, který začal v roce 2014 zabírat sever Iráku a Sýrie.

V obou zemích byl už poražen; mnoho Tunisanů v bojích padlo, někteří se vrátili a část jich byla uvězněna. Jiný Tunisan, který odešel do Francie v roce 2005, v Nice zaútočil v roce 2016. Nákladním autem najel do davu a zabil 86 lidí.

V Tunisku odstartovaly na konci roku 2010 revoluční události označené později za arabské jaro. Příčinou byla hlavně neúnosná chudoba, která ale v Tunisku přes dosažené reformy stále trvá a mnoho mladých Tunisanů ze země prchá, napsala agentura Reuters.