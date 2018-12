Počet obětí útoku ve Štrasburku vzrostl, v nemocnici zemřel 29letý novinář

Počet zabitých obětí úterního atentátu v centru Štrasburku vzrostl na čtyři, přičemž jeden další člověk zůstává ve stavu mozkové smrti. Nové úmrtí podle agentury AFP oznámila pařížská prokuratura, která vede vyšetřování útoku považovaného za teroristický čin. Ještě v pátek dopoledne bylo hospitalizováno kvůli střelbě na vánočních trzích pět lidí, přičemž jeden člověk byl v kritickém stavu. Právě ten nyní zemřel. Štrasburk 20:28 14. prosince 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Francouzské bezpečnostní složky při zásahu ve štrasburské čtvrti Neudorf zabily Chérifa Chekatta, který podle policie v úterý večer střílel na místních vánočních trzích | Foto: Vincent Kessler | Zdroj: Reuters

Prokuratura potvrdila, že v pátek zemřela oběť, která byla od úterního večera v kritickém stavu. Počet zabitých obětí atentátu se tak zvýšil ze tří na čtyři. Agentura AFP připomíná, že dva lidé byli zabiti v úterý večer přímo při útoku, jedna osoba zemřela ve čtvrtek a jeden člověk zůstává ve stavu mozkové smrti.

Zraněným, který v pátek zemřel, byl podle italského premiéra Giuseppa Conteho 29letý italský novinář, který byl ve Štrasburku kvůli plenárnímu zasedání Evropského parlamentu.

Dalšími oběťmi střelby se stali 45letý thajský turista, Francouz, který pracoval jako bankovní úředník a před časem odešel do důchodu, a Afghánec, jenž uprchl před dvěma desítkami let z vlasti do Francie a ve Štrasburku s rodinou žil.

Ve Štrasburku byl mezitím obnoven provoz vánočních trhů. Dorazil na ně i ministr vnitra Christophe Castaner, aby mimo jiné opět poděkoval bezpečnostním sborům za jejich práci. Starosta alsaského města Roland Ries už dříve po zabití údajného střelce uvedl, že je potřeba "najít cestu zpět k běžnému životu".

Sedm lidí ve vazbě

Policie hlavního podezřelého usmrtila ve čtvrtek večer poté, co muž začal střílet na hlídku speciální zásahové jednotky, která jej zpozorovala na ulici.

Heitz uvedl, že vyšetřování na místě potvrdilo, že mrtvým je skutečně 29letý Chérif Chekatt, označovaný úřady za útočníka z úterního večera. Před spravedlností se ve Štrasburku skrýval 48 hodin a k jeho dopadení podle francouzských médií vedlo upozornění jisté místní ženy.

Vyšetřování útoku i po zastřelení pravděpodobného pachatele pokračuje s cílem zjistit, zda Chekattovi někdo nepomáhal. Ve vazbě bylo v pátek dopoledne sedm lidí, včetně čtyř jeho příbuzných. Deník Le Parisien také v noci informoval, že v Alžírsku byl zadržen 34letý bratr údajného střelce Sami, který figuruje na francouzském seznamu osob považovaných za hrozbu pro národní bezpečnost, stejně jako tomu bylo v případě Chérifa.

Štrasburk v pátek po skončení summitu EU navštívil francouzský prezident Emmanuel Macron. Na Kléberově náměstí položil na pietní místo, na které lidé přinášejí svíčky, bílou růži. Poděkoval také shromážděným policistům, vojákům a hasičům. Podle Elysejského paláce se prezident sejde také s rodinami obětí.