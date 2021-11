Útok ve vlaku ICE si vyžádal čtyři zraněné, uvedla německá policie. Pachatel trpí podle úřadů vidinami

Sobotní útok v rychlovlaku ICE mezi Řeznem a Norimberkem si vyžádal čtyři zraněné. Podle agentury DPA to v neděli oznámila místní policie, podle níž vyšetřovatelé incident nespojují s terorismem. Média dosud informovala o třech zraněných. Pravděpodobný útočník s původem v Sýrii trpí schizofrenií. Neumarkt 17:02 7. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Poté, co souprava na trase z Pasova do Hamburku zastavila v bavorské obci Seubersdorf, vnikli do vlaku policisté, kteří pravděpodobného útočníka přinutili lehnout si na zem (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

Krátce za Řeznem se útočník zvedl ze sedadla a nožem těžce zranil na hlavě šestadvacetiletého muže. Následně pobodal dva muže ve věku 60 let, načež přešel do jiného vagónu, kde pořezal na těle devětatřicetiletého může, uvedl zástupce ředitele policie v Horní Falci Thomas Schöniger. Dva mladší muži jsou podle něj stále v nemocnici.

Poté, co souprava na trase z Pasova do Hamburku zastavila v bavorské obci Seubersdorf, vnikli do vlaku policisté, kteří pravděpodobného útočníka přinutili lehnout si na zem. Zatkli ho, aniž by kladl odpor. V kapse mu našli krví potřísněný zavírací nůž s čepelí o délce osm centimetrů.

Motiv útočníka zůstává nadále nejasný, podle soudního znalce však trpí paranoidní schizofrenií a vidinami, uvedlo státní zastupitelství. To požádalo umístění muže do psychiatrické léčebny.

Zadržený je 27letý muž se syrským pasem, který se do Německa dostal v roce 2014, uvedla dále policie. Podle informací vyšetřovatelů den před událostí přišel o práci. Policie se na základě dosud shromážděných poznatků nedomnívá, že útok měl "islamistické pozadí".

Policie rovněž poděkovala cestujícím ve vlaku, kteří „se pokusili podezřelému zabránit v dalších akcích“.