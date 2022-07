USA reaguje na střelbu v Uvalde. Sněmovna reprezentantů schválila zákaz prodeje některých zbraní

Americká Sněmovna reprezentantů v pátek schválila návrh zákona, který by zakázal prodej některých typů útočných střelných zbraní. Informovala o tom agentura AP. Norma by byla návratem ke stavu z let 1994 až 2004, kdy tato omezení také platila, předpokládá se ale, že ji zablokuje Senát.

