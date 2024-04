Už ne žádné lvíče, ale lev. Popularita lídra francouzské krajní pravice roste, stejně jako procenta strany

Mají nejmladšího prezidenta a premiéra v historii Francie, přesto se jim nedaří přitáhnout mladé voliče. Problém, který před červnovými volbami do europarlamentu řeší Emmanuel Macron a Gabriel Attal. Jejich strana Obnova v oslovování mladých zaostává za Národním sdružením Marine Le Penové, jež do voleb vede europoslanec a lídr strany Jordan Bardella. Euroseriál Radiožurnálu a iROZHLAS.cz se zaměřuje na to, čím si le penovci získávají příznivce. Euroseriál Paříž 7:00 19. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předvolební mítink Národního sdružení | Foto: Martin Balucha | Zdroj: Český rozhlas

Francouzské Národní sdružení chce znovu vyhrát volby do Evropského parlamentu. Spoléhá přitom i na mladé voliče, které dokáže oslovit jako žádná jiná strana ve Francii. Jakou roli v tom sehrávají sociální sítě a mladý lídr Jordan Bardella?

Světelná show, hlasitá hudba jako na diskotéce i výpravná scéna. Kulisy, které doprovázejí mítinky le penovců po celé Francii. To je ale jen jedna část komunikace a prezentace. Ta druhá se odehrává ve virtuálním světě, světě sociálních sítí. Jejich hvězdou se stal 28letý europoslanec a lídr Národního sdružení pro volby do Evropského parlamentu Jordan Bardella.

„Sleduji Bardellu na TikToku, na instagramu, prostě všude. Je velmi hezký a podporuje mladé lidi,“ říká jeho obdivovatelka. „Chtěla bych ho za manžela a za nového prezidenta. Je to jediný člověk, který nám může pomoct,“ přizvukuje jí kamarádka.

Loan a Emilie studují. Je jim 20 a 22 let. Na mítinku le penovců jsou poprvé. Jejich rodiny ale Národní sdružení podporují dlouhodobě. Nejdřív Marine Le Penovou a teď i Jordana Bardellu, kterého bedlivě sledují na sociálních sítích. Nejraději prý mají sestříhaná videa, kde, jak říkají, to „natírá“ politikům i novinářům.

Loan a Emilie | Foto: Martin Balucha | Zdroj: Český rozhlas

„Libí se mi, jak konfrontuje politiky a novináře. Dokáže rozebrat jejich argumentaci a ještě to udělat vtipně. Je fakt dobrý,“ myslí si.

Trnitá cesta k idolu

Jordan Bardella patří s prezidentem Emmanuelem Macronem a lídrem levicového hnutí Nepoddajná Francie Jeanem-Lucem Mélenchonem mezi nejsledovanější francouzské politiky na sociálních sítích. K této pozici se ale Bardella musel propracovat.

„Je to prázdná schránka. Obsahově to s ním bylo opravdu na hraně. Pokud si dobře pamatuji, tak moc nečetl a ani se příliš neinformoval. Přebíral pouze jazyk Marine Le Penové. Byl příliš ztuhlý, vysoký, prostě takové bidlo. Museli jsme ho trochu oživit,“ řekl francouzské veřejnoprávní televizi bývalý Bardellův mediální poradce Pascal Humeau.

Dnes má lídr Národního sdružení na tiktoku přes milion sledujících. Oblíbená jsou videa, kde se vítá se svými podporovateli, pije víno nebo jí sušenky před mítinkem.

Přes milion zhlédnutí mají i jeho politické rozhovory, jako třeba ten pro rádio RTL.

„Evropské volby jsou hlasováním v polovině mandátu prezidenta. V Bruselu se rozhoduje o všem, čemu čelíte v každodenním životě. Zemědělství, imigrace, energie – o tom všem se rozhoduje v Bruselu. Emmanuel Macron všechna tato evropská pravidla podporuje, hlasuje pro ně a zavádí je do praxe. Říkám Francouzům, že nedali Macronovi většinu při posledních parlamentních volbách v červnu roku 2022. Teď musíme udělat to stejné s Macronovou Evropou při evropských volbách,“ popisoval.

Vysoké preference

Národní sdružení vyhrálo europarlamentní volby před pěti lety a je na dobré cestě tento úspěch zopakovat. Podle průzkumu agentury Ifop pro francouzskou veřejnoprávní televizi a deník Le Parisien by le penovce volila zhruba třetina dotázaných. Velkou oporu má strana právě ve voličích do 35 let, které dokáže oslovit jako žádná jiná strana ve Francii.

A to právě i díky svému mladému lídrovi Jordanu Bardellovi, kterému Marine Le Penová říkala lvíče. Z lvíčete se prý ale stal lev, kterého by jmenovala premiérem, pokud by se za tři roky stala prezidentkou.

Euroseriál V červnu budou zvoleni noví europoslanci a následně se ustaví Evropská komise, instituce stanoví priority na následujících pět let. Jaká témata vykrystalizovala před eurovolbami? A co hýbe kampaní v členských státech? Nálady v Česku podrobně mapuje projekt Rozděleni Evropou, atmosféru ve zbylých 26 zemích Unie nyní přiblíží euroseriál Radiožurnálu a iROZHLASu. Odlišnosti prezentuje od západu na východ i ze severu na jih. Zaměří se na boj s klimatickou změnou v Portugalsku, oblibu francouzské krajní pravice, boj s ruskými dezinformacemi v Estonsku nebo odchodu Chorvatů do jiných zemí EU.