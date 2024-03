‚Už nejde o běžnou špionáž, jde o atentáty.‘ Vražda zběhlého Rusa vyvolala obavy u nepřátel Kremlu

Smrt ruského pilota Maxima Kuzminova ve Španělsku 13. února, který na Ukrajinu dopravil vrtulník a tajné dokumenty, vyvolala ve Španělsku strach a obavy z Kremlu. Španělští vyšetřovatelé se od začátku domnívají, že vraždou a jejím způsobem chtěli zastrašit své nepřátele. Po šesti ranách z pistole byl Kuzminov ještě přejet autem. Informoval o tom americký deník The New York Times. Kyjev/Madrid 18:12 31. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ohořelé auto, kterým údajně pachatelé vraždy ruského pilota Maxima Kuzminova ujeli z místa činu, stojí před kasárnami španělské civilní gardy ve španělském El Campellu 14. února 2024 | Foto: Alex Dominguez | Zdroj: Reuters

Podle vyšetřovatelů po sobě vrahové nechali i vystřílené devítimilimetrové nábojnice z pistole Makarov, což je standardní zbraň bývalého komunistického bloku, píše The New York Times.

Dva vrazi v kuklách, kteří se objevili na záběrech z bezpečnostních kamer z garáží bytového komplexu pana Kuzminova, byli zjevně profesionálové, kteří splnili svůj úkol a rychle zmizeli, uvedli policejní představitelé.

Vzkaz nepřátelům Kremlu

„Byl to jasný vzkaz. Najdu si vás, zabiju vás, přejedu vás a ponížím vás,“ řekl vysoký představitel španělské policie Guardia Civil, která dohlíží na vyšetřování vraždy.

Kuzminov loni v létě přiletěl na Ukrajinu z Ruska ve vrtulníku s tajnými dokumenty. Předal je agentům ukrajinské rozvědky. Jeho zabití vyvolalo obavy, že se ruské špionážní sítě v Evropě zaměřují na nepřátele Kremlu.

Ruské zpravodajské služby se dostaly do válečného stavu a začaly doma i v zahraničí operovat s agresivitou připomínající Stalinovu éru, uvedl Andrej Soldatov, autor a expert na ruské vojenské a bezpečnostní služby. „Už nejde o běžnou špionáž,“ řekl. „Jde o operace, které mohou zahrnovat i atentáty,“ uvedl Soldatov.

‚Vážná chyba‘

Kuzminov ve Španělsku nežil diskrétně. Chodil například do barů, kde byla obvyklá ruská a ukrajinská klientela. Dva vysocí ukrajinští úředníci uvedli, že oslovil i svou bývalou přítelkyni, která je stále v Rusku, a pozval ji, aby za ním přijela do Španělska. „Byla to vážná chyba,“ řekl jeden z úředníků.

Několik týdnů po jeho zběhnutí se v ruském nedělním večerním zpravodajském pořadu objevila část, v níž byli citováni kolegové piloti a členové komanda ruské vojenské zpravodajské služby, kteří přísahali pomstu.

„Najdeme toho člověka a potrestáme ho se vší přísností zákonů naší země za zradu a za to, že zradil své bratry. Nakonec najdeme každého. Naše zbraně jsou dlouhé,“ řekl jeden z členů komanda, který nebyl identifikován.

Dmitrij Medveděv, bývalý ruský prezident, který je nyní místopředsedou bezpečnostní rady země, zase prohlásil: „Pes dostane psí smrt.“

Ukrajinské úřady o zabití většinou mlčely. Vysocí představitelé se obávají, že by to mohlo odradit ostatní od následování jeho příkladu. „Kdo s námi bude po tomhle spolupracovat?“ řekl jeden z vysokých úředníků.

Bezprecedentní čin

Úspěšnost ukrajinského úsilí o nábor přeběhlíků je obtížné specifikovat. Tisíce ruských občanů se připojily k dobrovolnickým jednotkám bojujícím s ukrajinskou armádou. Nezdá se však, že by nějak výrazněji změnili poměr sil.

Odvážný Kuzminův útěk – a vysoká hodnota toho, co dodal – byl bezprecedentní, uvedl vysoký ukrajinský představitel obeznámený s operací.