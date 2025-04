‚Už to nemůže být šesticiferné číslo.‘ Merz chce snížit počet žádostí o azyl v Německu pod 100 000

Situace Gruzínců se blíží stalinskému teroru. Potřebují od EU jasnou politiku, říká Zurabišviliová

„To, co se u nás děje, jde nad rámec Gruzie. Pokud by Rusko uspělo, pak to bude moct použít i jinde,“ varuje Salome Zurabišviliová, která se stále považuje za prezidentku zakavkazské země.