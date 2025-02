‚Už není nikdo, kdo by se Putinovi mohl postavit.‘ Rok od smrti Navalného je ruská opozice dezorientovaná

Ohromující zpráva přišla přesně před rokem ve stručném prohlášení ruské vězeňské služby: Opoziční vůdce Alexej Navalnyj zemřel v trestanecké kolonii za polárním kruhem, kde si odpykával trest vězení. Rok od smrti 47letého Navalného se ruská opozice snaží najít pevný bod ve svém odporu proti prezidentu Vladimiru Putinovi, napsala agentura AP. Moskva 11:29 16. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Největší kritik Putinova režimu Alexej Navalnyj | Foto: Sefa Karacan | Zdroj: Anadolu Agency

Ruskými úřady zakázána a působící v exilu bez nejtvrdšího Putinova oponenta, nedokázala opozice vytvořit jednotnou frontu ani jasný akční plán proti Kremlu. Místo toho si soupeřící skupiny vyměňují obvinění, která někteří vnímají jako snahu o vzájemnou diskreditaci a boj o moc.

Smrt Navalného byla „bodem, odkud není návratu“, a zanechala po sobě neuvěřitelnou prázdnotu, kterou není možné zaplnit, řekl Navalného spolupracovník Oleg Ivanov, který opustil Rusko po začátku rozsáhlé invaze na Ukrajinu v roce 2022 a nyní žije v Los Angeles.

„Alexej byl jedinou nadějí, že Rusko má, alespoň potenciálně a hypoteticky, nějakého smysluplného vůdce, který by mohl sjednotit všechny lidi ochotné něco změnit v naší zemi, v našem životě,“ řekl Ivanov.

Ivanov, který se v roce 2017 zapojil do masových protestů, jež propukly po celém Rusku, řekl, že po Navalného smrti, „obávám se, už není nikdo, kdo by se mu mohl nějak postavit“ Kremlu.

Navalnyj je druhým opozičním vůdcem, jehož náhlá smrt šokovala Rusko i celý svět. V únoru 2015 byl na mostě poblíž Kremlu zastřelen prominentní politik Boris Němcov. Bylo to jen několik dní předtím, než měl spolu s Navalným a dalšími stanout v čele masové protiputinovské demonstrace.

Charisma i cynický humor

Navalnyj si svou vizí „krásného Ruska budoucnosti“, kde jsou vůdci voleni svobodně a spravedlivě, korupce je zkrocena a demokratické instituce fungují, získal v rozlehlé zemi širokou podporu.

Jeho charisma a cynický humor přitahovaly na jeho stranu mladé, energické aktivisty - tým, který připomínal spíše „nóbl startup“ než utajovanou revoluční operaci, jak se píše v Navalného pamětech Patriot, vydaných osm měsíců po jeho smrti. Společně vytvářeli barvitá, profesionálně zpracovaná videa odhalující korupci vládních úředníků. Na YouTube je zhlédly miliony lidí a desetitisíce z nich se účastnily shromáždění, i když úřady disent potíraly čím dál tvrději.

Vzhledem k tomu, že Navalnyj usiloval o veřejnou funkci, úřady reagovaly tím, že proti němu, jeho spojencům a dokonce i příbuzným vznesly několik trestních oznámení. Pravidelně byl vězněn a fyzicky napadán příznivci Kremlu, z nichž jeden mu chrstl do obličeje zelenou barvu, která ho málem připravila o zrak v jednom oku.

V roce 2013 skončil druhý ve volbách o post moskevského starosty, které poznamenaly obvinění z falšování hlasování. V roce 2017 oznámil, že plánuje kandidovat na prezidenta, a založil rozsáhlou síť regionálních kanceláří po celé zemi, kam verboval místní aktivisty. Když mu nakonec úřady zakázaly kandidovat, nechal tyto kanceláře v provozu, čímž rozšířil svůj dosah napříč 11 časovými pásmy Ruska.

Obvinění z otravy Rusko odmítá

V roce 2020 byl Navalnyj otráven nervově paralytickou látkou, z čehož obvinil Kreml, který to naopak vždy popíral. Jeho rodina a spojenci docílili toho, že byl k léčbě letecky přepraven do Německa. O pět měsíců později se vrátil do Ruska, kde byl okamžitě zatčen a uvězněn na poslední tři roky svého života.

Ale i za mřížemi, v neuvěřitelně tvrdých podmínkách neustálého nátlaku a sledování, našel Navalnyj způsob, jak předávat zprávy. Na jeho populárních účtech na sociálních sítích se pravidelně objevovaly sarkastické glosy o životě ve vězení a politická prohlášení.

Úřady přičítají Navalného smrt, která byla oznámena 16. února 2024, přirozeným příčinám - náhlému zvýšení krevního tlaku a chronickým onemocněním. Jeho rodina a spojenci to odmítají a tvrdí, že byl zabit na příkaz Kremlu. Ten to odmítá.

Desetitisíce lidí se loni 1. března zúčastnily jeho pohřbu v Moskvě, což byl vzácný projev vzdoru v zemi, kde jakékoliv pouliční shromáždění nebo či dokonce jen individuální veřejné projevy vzdoru často vedou k okamžitému zatčení. Ještě několik dní poté lidé nosili na hrob květiny.

Navalného dlouholetý spolupracovník Vladimir Ašurkov ho označil za „politickou osobnost, která v podstatě definovala generaci Rusů za posledních 15 let“. „Ještě za svého života, dokonce i z vězení, vystupoval proti válce a proti Putinově tyranii,“ řekl Ašurkov agentuře AP v Londýně.

Opozice je nyní dezorientovaná

Jeho vdova Julija Navalná slíbila, že bude v boji pokračovat. Pravidelně od té doby natáčí videozdravice svým příznivcům, setkává se se západními představiteli a zastává se Rusů, kteří se staví proti Putinovi a jeho válce proti Ukrajině.

Navalného protikorupční nadace pokračuje v odhalování korupce v Rusku prostřednictvím barvitých videí a organizuje příležitostné protesty v zahraničí, kde odsuzuje Putina a válku na Ukrajině.

Loňská výměna vězňů, která dostala na svobodu další klíčové disidenty včetně Ilji Jašina či Vladimira Kara-Murzy, je příslibem oživení opozičního hnutí dezorientovaného Navalného smrtí. Zatím však opozičníci nepřekročili rámec setkávání se západními představiteli a příznivci v exilu či několika shromáždění. To stěží ovlivní Putinovo válečné úsilí ani to nezměkčí stále sílící represe, které dopadají na zbývající disidenty i obyčejné Rusy.

Ašurkov popisuje současnou situaci v Rusku a na Ukrajině jako „temné časy“ a „těžké časy“. Podotýká však, že Navalnyj si v životě prošel mnoha těžkostmi a tlaky. „Jeho rada a motivace pro nás všechny zněla: ‚Neseďte na zadku. Snažte se udělat něco pro změnu situace a buďte připraveni na změnu‘,“ řekl.