Uzavřete dočasné příměří s Hamásem, vyzývá Bílý dům Izrael. Přínos by podle USA byl ohromný

Bílý dům v pondělí vyzval Izrael, aby usiloval o dohodu o pozastavení bojů v Pásmu Gazy výměnou za propuštění dalších rukojmích zadržovaných teroristickým hnutím Hamás. Podle amerického ministerstva zahraničí by přínos takové dohody byl „ohromný“, informovala agentura AFP. Američtí činitelé zároveň odmítali úvahy o zastavení vojenské podpory Izraele. Washington 23:02 12. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Izraelská armáda při razii v táboře v Tulkarmu (ilustrační foto) | Foto: Raneen Sawafta | Zdroj: Reuters

„Nadále podporujeme delší humanitární pauzu,“ citovala agentura Reuters mluvčího Bílého domu Johna Kirbyho. USA se aktuálně snaží společně s dalšími zeměmi dovést Izraelce a Hamás k novému přerušení bojů, oboustranně přijatelné podmínky však zatím jednání nepřinesla.

Podle Kirbyho ve vyjednáváních nastal jistý pokrok, stále je však třeba na kýžené dohodě pracovat. Dokud Hamás nepropustí všechny rukojmí, nemůže válka v Gaze skončit, řekl mluvčí Bílého domu. Mluvčí americké diplomacie Matthew Miller zase na svém brífinku uvedl, že dohoda o klidu zbraní je stále možná.

„Máme za to, že přínosy pauzy a dohody o rukojmích by byly ohromné, jednak samozřejmě pro rukojmí... ale také pro humanitární operaci v Gaze,“ citovala ho AFP. V Pásmu Gazy po více než čtyřech měsících bojů panuje hluboká humanitární krize. Pozornost se aktuálně upíná zejména k městu Rafáh na jihu palestinského území, kam válka zahnala statisíce obyvatel a které by mohlo být dalším terčem izraelské invaze.

USA dávají najevo nesouhlas s pozemní operací v takto hustě zalidněném místě. Washington nicméně trvá na podpoře Izraele a Kirby i Miller v pondělí odmítali dotazy o tom, zda by americká vláda mohla na Izraelce tlačit i hrozbou pozastavení vojenské pomoci.

Na otázku, jakou má tedy Washington na Tel Aviv páku, Kirby odpověděl, že „tady nejde o páky“. Americká vláda je kvůli své podpoře Izraele již delší dobu pod tlakem zejména progresivní části politického spektra a podle médií v zákulisí čím dál víc roste napětí mezi americkými činiteli a vedením Izraele.

Nespokojenost Američanů s postupem Izraele v Gaze se dostává i do veřejných vyjádření, americký prezident Joe Biden ve čtvrtek izraelskou reakci na říjnový útok Hamásu označil za přehnanou. Podle úřadů kontrolovaných Hamásem izraelské tažení zabilo přes 28 000 lidí, převážně civilistů.

Mluvčí americké diplomacie Miller v pondělí uvedl, že počty civilních obětí za poslední měsíc klesly, přičemž to prezentoval jako úspěch americké strategie kombinující podporu Izraele s apelováním na ochranu civilistů. „Stále jsou však znepokojivě vysoké,“ dodal.