Územní choutky Kremlu? Putin chce Donbas ze tří důvodů, místní si to nedovedou představit

Proč chce Vladimir Putin ukrajinský Donbas?
Důvodů je několik. Je tam ekonomický rozměr, protože Donbas je velice průmyslovou oblastí, jsou tam velké zásoby hlavně černého uhlí, dokonce jedny z největších na světě, jsou tam ložiska zemního plynu, železné rudy, lithia. Ale tady bych řekla jednu zásadní věc – celá řada ložisek už je pod kontrolou ruské armády, kromě toho řada oceláren nebo dolů už je zničených boji. Takže to není jediný důvod. Kromě toho je tam určitá strategická nebo bezpečnostní rovina. Volodymyr Zelenskyj v poslední době velice mluví o tom, že pokud by se celý Donbas odevzdal Rusku, včetně nedobytých částí, tak by to narušilo obrannou linii Ukrajiny. Tedy, že by to pak Rusku umožnilo postupovat například směrem na Charkov nebo na Dnipro, protože kolem měst, jako jsou Konstantynivka, Kramatorsk nebo Slavjansk, Ukrajinci vybudovali už v roce 2014 obrannou linii a velké opevnění. To je tedy další důvod. Ale zcela zásadní je určitá ideologická rovina, protože na Donbase žije řada Ukrajinců, kteří mluví rusky, je tam ruská menšina. Moskva se neustále odvolává právě na ochranu Rusů, ruského jazyka. To je to, čím se Vladimir Putin celkově řídí při své mezinárodní politice.
Říkala jsi, že Rusové už z velké části ovládají Donbas a naleziště zejména černého uhlí. Jak velkou část Donbasu tedy Kyjev má ještě pod kontrolou? Čeho všeho by se musel teď vzdát?
Co se týče Luhanské oblasti, tak tu už Ukrajina takřka vůbec nemá pod kontrolou. V Doněcké oblasti teď Rusko drží zhruba 70 % území. Ukrajina má neustále pod kontrolou to zásadní, o čem jsem mluvila do jisté míry, tedy města obranného valu, ať už je to Slavjansk, Kramatorsk, nebo Pokrovsk. Ale právě u Pokrovsku je situace teď už velice složitá. Ukrajinské velení přiznává, že v oblasti je 100 tisíc vojáků, tlak je velký a je asi otázkou času, než Pokrovsk možná padne, protože situace je velice špatná.
Byla jsi teď na Donbase. Kde přesně?
V pondělí jsme byli v Kramatorsku, což je teď vůbec největší město, které ještě nemá pod kontrolou ruská armáda. Leží zhruba 20 kilometrů od frontové linie. Minulý týden jsme natáčeli evakuace z města Bilozerske, které leží asi 5 kilometrů od Dobropillje, což je město, ke kterému se ruská armáda teď snaží neustále přibližovat. Bilozerske leží asi 10 kilometrů od fronty, ale v tomto směru vzniká takový výběžek okupovaného území, ze kterého může ruská armáda vést další útočné operace, a intenzivně se snaží přetrhávat hlavní silniční tahy směrem na Kramatorsk. Takže cesta na Kramatorsk je už velice složitá, komplikovaná, mnohem delší, než když jsme jezdili do Kramatorsku před rokem a půl. Atmosféra, situace na Donbase je jiná, je tísnivá. Protože jsme se tam pohybovali, tak jsme viděli velké množství ukrajinské techniky, jak se přesouvá k frontě, a druhým směrem se pohybovalo velké množství civilistů v okolí města Bilozerske. Viděli jsme naložená auta, jak lidé mají strach a neustále prchají před posouvající se frontu. Když jsem mluvila s tamními záchranáři, tak mi říkali, že jenom v rámci jednoho týdne se zvětšil počet evakuovaných čtyřnásobně, takže situace tam není dobrá.
Jak se žije v Kramatorsku
Abych to geograficky, regionálně ukotvil, tak když zůstanu u Kramatorsku, což je regionálně největší město na Donbase v tuto chvíli ještě pod kontrolou Ukrajinců, tak to je severně od Doněcku. Okolo jsou města známá i z českých médií, Slavjansk a tak dále. Když jsi byla v Kramatorsku, ptala ses lidí na to, co říkají na informace západních médií, že by Putin zastavil své vojáky a vojska, kdyby dostal celý Donbas?
Ptala a lidé, kteří se mnou mluvili, se naprosto shodovali. Všichni mi říkali, že Donbas je ukrajinský, že se cítí jako Ukrajinci a že si nedovedou představit, že by museli opustit domovy, že by jejich domovy byly pod kontrolou ruské armády nebo Vladimira Putina. Na druhou stranu to je velice komplikovaná otázka a je těžké se vůbec na něco takového lidí ptát, protože se mi opakovaně stalo, že jakmile jsme namířili na někoho kameru, tak lidé začali utíkat, nechtěli s námi mluvit. To může mít dva důvody. Jeden je, že s ruskou armádou za zády je pro řadu lidí těžké mluvit. Bojí se, že jednou můžou být pod okupací, a obávají se toho, že co řeknou novinářům, může být zneužito později proti nim. Další věc je, že někteří lidé ani nemusí chtít s novináři mluvit, protože nechtějí pro západní médium například říct, že s Vladimirem Putinem sympatizují.
Jak to teď vypadá ve městě, když jím procházíš? Je pár kilometrů od frontové linie, tak jak jsi se tam cítila?
Zaskočilo mě, jak se Kramatorsk změnil. Naposledy jsem tam byla zhruba před rokem. Teď je město výrazně více zničené. Bezpečnostní situace není dobrá, město je pod útoky dronů, ničivých klouzavých bomb. Vždycky mě z toho mrazí, když jsem na místě takového úderu, když z velké budovy, která má několik pater, zbyde jenom kráter. Je to něco nepředstavitelného a nebezpečí je tam velké. Bavili jsme se s místními, kteří si stěžovali, že už ani nemůžou počítat, kolikrát se rozezní sirény. To můžu potvrdit, sama už si ani nepamatuju, kolikrát mě vzbudil v noci v Kramatorsku poplach. Situace dopadá na tamní obyvatele neuvěřitelným způsobem. Natáčeli jsme v tamní školce, která se celá přesunula do krytu, protože musí schovat děti do bezpečí. Ani humanitární situace není jednoduchá. Ruské údery zničily tamní potrubí, takže někteří lidé se musí vydávat pro pitnou vodu. Potkala jsem tam manželský pár, který mi řekl, že se ani nemůžou koupat, jak ta voda páchne. Ale na druhou stranu, ač to, o čem mluvím, zní katastroficky, tak Kramatorsk je stále živý, je tam hodně restaurací, velké množství kaváren, sami jsme v jedné takové byli. Fungují tam supermarkety, na ulicích jezdí velké množství aut a navzdory velkému nebezpečí se Kramatorsk snaží nějak žít dál, protože jinou možnost ani nemá.
Zajímá mě ta školka v podzemí. Je jich tam podobně pod asfaltem, pod silnicí, pod domy víc?
Ne, je jediná, protože v Kramatorsku je pouze jedna školka, která má kryt. Ostatní školky musely zavřít. Je to absurdní situace. Když jsme tam přišli, tak vidíte podzemí kryt, který je vymalovaný pastelovými barvami, v něm se tísnily malé děti na postýlkách, koukaly se na pohádky. Je to něco nepředstavitelného a učitelky mi říkaly, že děti se často dostanou ven na čerstvý vzduchy jen na pár desítek minut denně. Jakmile zase zazní sirény, učitelky musí velice rychle zareagovat a odvést děti do bezpečí. Pro českého posluchače je to něco naprosto nepředstavitelného.
Když je to jedna jediná školka v podzemí, znamená to, že se tam vejdou všechny děti z celého Kramatorsku?
Nevejdou, je tam místo asi pro 60 dětí, z velké části jsou to děti například záchranářů, hasičů, vojáku. Ale neznamená to, že by tyto děti měly privilegované postavení. Jsou tam i další děti obyčejných civilistů, které tam místo jednoduše dostaly. Ve městě Kramatorsk bylo původně asi 150 tisíc lidí, teď se jejich počet pohybuje kolem 40 až 50 tisíc. Je pravdou, že z nejnebezpečnějších oblastí utíkají rodiny s dětmi. Ale velice často nechtějí opustit to místo, nemůžou, protože by například nepřežily nebo se neuživily ve velkých, drahých městech. Rozhodně to není tak, že by všechny děti měly místo v jedné školce. Stále tam zůstává mnohem větší množství dětí.
Taky jsi říkala, že jste natáčeli ve městě Bilozerske, což je nedaleko Pokrovsku. Když půjdeme jihozápadně od Kramatorsku, tak se dostaneme k Pokrovsku, kde se v posledních měsících vedou největší boje. Jak tam na tebe dolehne to, jak blízko je frontová linie?
Už jsem o tom možná trochu mluvila. Když jsme jeli do Bilozerske, tak jsme věděli velké množství civilistů, kteří prchali. Město je velice zničené, na místo jsme dorazili jen pár hodin po útoku, takže tam ještě doutnal velký obytný dům, který byl shodou okolností asi jenom 800 metrů od domova dětí, jež se záchranáři snažili evakuovat do bezpečí. Říkali mi, že musí odejít, protože se bojí o život, protože každý večer létají nad městem drony. Nicméně to, co si asi málokdo umí představit, je, že ve městě zůstali nadále jejich rodiče, protože právě dospělí například nechtějí opustit svoji nemovitost, muži se bojí odejít z měst, protože nechtějí narukovat do ukrajinské armády. Bojí se toho, že by byly odvedeni na frontu.
Chersonská a Záporožská oblast
Západní média psala o nabídnutém plánu na výměnu Donbasu za zastavení bojů v Chersonské a Záporožské oblasti, tedy že by frontová linie zamrzla. Zmiňují se i o tom, co by se stalo v těchto dvou dalších oblastech? Bavili jsme se teď o Luhanské a Donětské oblasti, tedy Donbasu, teď je tu Chersonská a Záporožská oblast. Co by se stalo tam?
Do jisté míry to možná už naznačil Volodymyr Zelenskyj, protože na začátku týdne řekl, že chce, aby veškerá mírová jednání vycházela ze současné frontové linie. To znamená, že by se zřejmě zmrazila současná fronta, což by v těchto dvou oblastech znamenalo to, že by Rusku zůstal levý okupovaný břeh řeky Dněpr. Co se týče Záporožské oblasti, tak tam by si Ukrajina nechala pod kontrolu jen nejsevernější části.
To znamená, že by se ale musela vzdát i velké části těchto dvou dalších oblastí?
Je to tak, ale je těžké předjímat, protože Zelenskyj zatím nebyl příliš konkrétní. Evropští partneři tvrdí, že nechtějí, aby Ukrajina kupčila se svým územím stejně tak, jak to tvrdí Zelenskyj, že nejde nutit něco silou, násilím přerozdělovat hranice. Zatím je ještě velkou otázkou, jak jednání o něčem takovém bude vypadat. Je tu navíc velké množství otázek, kdy a jestli vůbec se Zelenskyj s Putinem sejde.
Když zůstaneme u Chersonské a Záporožské oblasti, tak v Záporožské je velmi významná jaderná elektrárna, ale když vezmeš tyto dva regiony, tak jak podstatnou roli sehrávají v rámci ukrajinské ekonomiky? Jak významné jsou pro Kyjev?
Chersonská oblast je primárně zemědělským regionem, což je klíčové pro zemi, které se přezdívá obilnice Evropy. Není to jenom pěstování obilí, ale například taky zeleniny. Chersonská oblast je na Ukrajině vyhlášená svými melouny. Z tohoto hlediska je to důležité. Ale už teď ukrajinští zemědělci mají velké problémy, protože časté útoky dronů zapalují zemědělskou půdu. Proto se i řada ukrajinských farmářů snaží sestřelovat drony puškami. Kromě toho stále zůstává velkým problémem zaminovaná zemědělská půda. I v současné době jsou tam do jisté míry se zemědělstvím problémy a Ukrajina to musí řešit.
Co se týče Záporožské oblasti, tak největší problém už si zmínil – to je Záporožská jaderná elektrárna, která je pod ruskou okupací. Myslím, že její status je jedna z velkých otázek, která se na případných mírových jednáních bude určitě řešit. Kromě toho je Záporoží průmyslové a metalurgické centrum, je tam značně cítit i určitý historický sentiment, protože je to domov záporožských kozáků. Ti se z historického hlediska pro Ukrajince podíleli na formování ukrajinské identity a státnosti, takže Záporoží má pro Ukrajinu i ideologickou hloubku.
Než jsi dojela na Donbas, projížděla jsi i Chersonskou oblastí, stavovala jsi se v Chersonu. Pověstné chersonské melouny se tam dál pěstují, viděla jsi je?
Neviděla, protože do Chersonu vždy jezdíme z Mykolajiva a teď odtamtud vede pouze jeden hlavní silniční tah do Chersonu. Naše cesta musela být velice rychlá, protože bezpečnostní situace v Chersonu se rychle mění i kvůli technologickému vývoji. Když jsem tam byla loni v říjnu, tak drony tehdy létaly hlavně v těsné blízkosti břehu řeky Dněpru. Teď se dostanou už 20 kilometrů od ruských jednotek, což znamená, že ruská armáda v poslední době začala útočit i na příjezdovou cestu směrem do Chersonu. Kolem hlavní silnice nejsou zemědělská pole, teď tam Ukrajina naopak buduje protidronové sítě, aby se auta vyhnula velkým dronovým útokům, takže cesta do Chersonu je velice rychlá a složitá.
Sklizeň by, podle informací, které jsem vyčetl z ukrajinských médií, měla trvat až asi do konce září. Jak jinak se mohou nejenom zemědělci, ale obecně místní, kteří v Chersonu žijí, bránit vůči pokračujícím útokům zejména prostřednictvím raket a dronů?
Je to stále horší a situace v Chersonu je takřka sci-fi. V poslední době se v médiích mluví o lidském safari a je pravda, že ruská armáda začala město od loňského léta, podzimu velice intenzivně terorizovat drony, které útočí na civilisty, granáty, rozsévají tam velice malé miny, které jsou taky velkým nebezpečím. Je to velice složité. Podle místních, se kterými jsem mluvila, si ruská armáda absolutně nevybírá. Útočí na chodce, děti, lidi, kteří se pohybují na kolech, motorkách, útočí na autobusy, dokonce i na auta. Lidé se nemají jak bránit, musí pečlivě zvažovat každý krok, musí neustále zůstávat hlavně doma, vycházejí jenom v nejnutnějších případech, hlavně lidé, kteří žijí v blízkosti řeky. Nicméně tyto oblasti se začaly v poslední době velice rychle evakuovat. Bezpečnostní opatření jsou do jisté míry až absurdní, protože obyvatelé Chersonu si teď často dokonce sdílejí na telegramových kanálech polohu, kde viděli dron, aby se ostatní mohli nebezpečí vyhnout.
Jak v Chersonu vnímají jednání, která se teď snaží zprostředkovávat Donald Trump? Považují debatu o územních ústupcích za relevantní pro Ukrajinu?
Místních jsem se na to ptala a platí to, o čem jsem mluvila v souvislosti s Kramatorskem. Všichni mi říkali, že nechtějí opustit Cherson, že nechtějí, aby Rusové byli v podstatě za humny, hned za řekou. Je to pro ně nepředstavitelné. V Chersonu ani na jiných místech u frontových linií lidé moc nevěří diplomatickým snahám, protože jsou stále v nebezpečí. Každý den míří na jejich domov ruské útoky a ptají se, jak mají vůbec brát vážně, že se o něco Rusko, Spojené státy, Ukrajina snaží, jestli to vůbec jde vyřešit. Všichni mi říkali, že postupně ztrácejí víru. Je to složité, ale pro Cherson platí ještě jedna specifická věc. Musíme si uvědomit, že Cherson je jediné regionální centrum, které bylo pod ruskou okupací. Když jsem se bavila s řadou místních už při mnoha natáčeních předtím, tak mi vyprávěli o tom, že v Chersonu byla velkým problémem kolaborace, že lidé si dodnes nevěří. Opět tam asi do jisté míry platí i to, že někteří lidé jednoduše nechtějí říct, že sympatizují s Ruskem. I takový faktor tam hraje určitě roli.
V podcastu byly kromě zvuků z Českého rozhlasu využity tyto zdroje: Česká televize, Archiv Barbory Maxové a youtubový kanál DW News.