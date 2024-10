‚Užil jsem si debatu.‘ ‚Já taky, chlape.‘ Walz a Vance se na polarizované scéně utkali ve smířlivém duelu

Republikánský kandidát na viceprezidenta J. D. Vance byl pro Donalda Trumpa příležitostí napravit jeho slabší výkon v zářijové debatě s Kamalou Harrisovou. Demokrat Tim Walz zase mohl využít patrně poslední příležitost představit Harrisové politiku národnímu publiku. Do jisté míry uspěli oba. Relativně věcná debata se podle drtivých 88 procent diváků nesla v pozitivním duchu a patrně nebude mít valný dopad na to, kdo v lednu usedne v Bílém domě. Washington 14:59 2. 10. 2024 (Aktualizováno: 15:09 2. 10. 2024) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zleva republikán J.D. Vance se ženou Ushou a demokrat Tim Walz se ženou Gwen. Čtveřice spolu po debatě hovořila ve vřelém duchu | Foto: Mike Segar | Zdroj: Reuters

Debaty kandidátů na americké viceprezidenty jen výjimečně viditelně pohnou s ukazateli předvolebních preferencí voličů. A jelikož zářijová debata Kamaly Harrisové a Donalda Trumpa pomohla demokratce, které se na obrazovce dařilo lépe, jen k necelému jednomu procentnímu bodu navíc v celonárodních průzkumech, není důvod předpokládat, že by středeční přátelský duel měl širší dopad na listopadový výsledek.

Takřka v deseti případech si Walz a Vance, kteří oba pocházejí z amerického Středozápadu pověstného zdvořilostí svých obyvatel, spolu souhlasili. Jejich argumentace byla z většiny neosobní a věcná, i když se místy neobešla bez demagogie, která je vlastní současné polarizované americké politické scéně.

„Je to nehoráznost, Time, a já myslím, že s vámi vlastně souhlasím,“ reagoval Vance na Walzovu poznámku o důležitosti federálního financování migračních opatření. „Myslím, že ten problém skutečně chcete řešit, ale nemyslím, že to chce Kamala.“

Při diskusi o zbraňovém násilí zase Walz zmínil, že jeho 17letý syn Gus byl svědkem masové střelby. „To je mi líto. Kriste, měj slitování, to je hrozné,“ reagoval Vance, za což mu Walz děkoval.

Američtí komentátoři se shodují, že debatu vyhrál Vance. Podle bleskového průzkumu organizátora debaty, stanice CBS News, mělo stejný pocit 42 procent diváků, podle 41 procent však vyhrál Walz a podle zbytku dopadla debata remízou. Podobně těsný výsledek přinesl i bleskový průzkum stanice CNN.

Vance na obrazovce od začátku působil sebejistěji. Za zmínku rovněž stojí, že je prvním uchazečem o místo prezidenta či viceprezidenta za posledních 80 let, který nosí vousy, jak si všímá server Politico.

Co do obsahu si Vance připsal více zavádějících či přímo nepravdivých tvrzení.

Otázku nelegální migrace přes jižní americkou hranici, jedno z dominantních témat voleb, zmínil i ve chvílích, kdy byla souvislost přinejmenším zavádějící, například když tvrdil, že mnoho masových střelců v USA používá k páchání těchto zločinů nelegálně držené zbraně a ty že do USA „díky otevřené hranici Kamaly Harrisové“ proudí od mexických drogových kartelů. Stanice NPR s odvoláním na úřední data ověřila, že mnohem více nelegálních zbraní ve skutečnosti proudí opačným směrem, tedy z USA do Mexika.

Podobně argumentoval republikánský kandidát v diskusi o pašování nebezpečného opioidu fentanylu. Ve skutečnosti ale jen zanedbatelné množství této drogy se do USA dostává s lidmi, kteří v zemi žádají o azyl.

Walz na druhé straně podle ověření CNN pronesl nepravdu, když tvrdil, že součástí Trumpova programu, manifestu nazvaného Project 2025, budou „registry těhotenství“, které budou vést federální úřady.

I jeden z nejostřejších segmentů debaty, kdy Walz tlačil na Vance, aby připustil, že Trump v roce 2020 prohrál prezidentské volby, což je fakt, který republikánský kandidát odmítá připustit, se nakonec neobešel bez vřelé poznámky od Walze. „Užil jsem si dnešní debatu, myslím, že jsme mnohdy našli společnou řeč,“ poznamenal guvernér Minnesoty, načež Vance po chvíli odvětil: „Já taky, chlape.“

Do nepříjemnějších situací kandidáty na viceprezidenty dostávaly nakonec moderátorky CBS News Norah O’Donnellová a Margaret Brennanová, například když tlačily na Vance, aby vysvětlil změnu řady svých postojů, včetně toho nejzásadnějšího k samotné osobě Donalda Trumpa.

Poukázaly na fakt, že senátor za Ohio v minulosti varoval před Trumpem jako před „americkým Hitlerem“. „Vždycky jsem byl otevřený o tom, že jsem se v Trumpovi původně mýlil. Především kvůli tomu, že některé mediální pokrytí o něm bylo vykonstruované. Ale taky jsem viděl, že jeho práce pro Američany měla výsledky,“ reagoval Vance.

Pomyslnou čárku za nejtrapnější moment debaty dostal nicméně Walz, který měl vysvětlit své vyvrácené tvrzení, že v roce 1989 byl v Číně při demonstracích na pekingském náměstí Nebeského klidu, ve skutečnosti tam však byl až o několik měsíců později. Walz uvedl, že se „přeřekl“, že je „občas popleta“, a chybu uznal, předcházelo tomu však jen okrajově související dvouminutové prohlášení o jeho zkušenostech učitele a sportovního trenéra.

„Přijel jsem tam to léto a přeřekl jsem se ohledně toho, takže teď… To je to, co jsem řekl,“ poznamenal poněkud neohrabaně Walz.

Jistý průlom přinesla debata nikoliv na obrazovkách, ale na sociálních sítích. Trump v průběhu debaty na svojí síti Truth Social napsal, že „každý ví, že by nepodpořil federální zákaz potratů za žádných podmínek“. Novinářským dotazům ohledně prezidentského veta federálního zákazu potratů, včetně dotazů v televizní debatě s Harrisovou minulý měsíc, se Trump nicméně dosud vyhýbal.

V otázce potratů podle bleskového průzkumu CBS News u diváků jednoznačně bodoval Walz (62 procent).

Velmi aktivní byl v průběhu debaty na síti X rovněž její majitel a miliardář Elon Musk, který otevřeně vyjadřuje podporu Trumpovi, a jehož příspěvky k debatě viděly jednotky až desítky milionů uživatelů.