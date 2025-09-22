Uznání Palestiny? V kontextu doby chybný krok, hodnotí Vondra. Zvyšuje tlak na Izrael, namítá Yar
Velká Británie, Kanada, Austrálie a Francie se připojují ke skoro 150 zemím světa, které uznávají Stát Palestina. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu vzkázal, že jde o odměnu terorismu. „Zvyšuje se tlak na Izrael, aby zastavil vojenské operace,“ nesouhlasí v Pro a proti na Plusu europoslankyně Lucia Yar (Progresivní Slovensko). „Chybný krok, který ničemu nepomůže,“ odmítá europoslanec a bývalý ministr zahraniční i obrany Alexandr Vondra (ODS).
Byl to podle vás správný, nebo chybný krok ze strany jmenovaných zemí, že se rozhodly uznat nezávislý Stát Palestina a učinily tak v současné době?
Lucia Yar (Progresivní Slovensko): Jsme v pořadu Pro a proti, tak já asi budu jednou tou stranou. Myslím, že uznání Palestiny je krokem k tomu, aby se změnila dynamika konfliktu. Asi se budeme bavit o tom, jak moc je to symbolické a co všechno je realistické.
Samotné uznání samozřejmě mír nepřinese, ale zvyšuje se tlak na Izrael, aby zastavil vojenské operace, aby se otevřely cesty k politickému řešení, protože ano, otázka rukojmí je na stole.
Hamás je obrovským problémem pro Palestinu, ale zároveň platí, že odpověď Izraele a skoro 65 tisíc mrtvých Palestinců v Gaze, z čehož asi více než 80 procent jsou podle veřejných zdrojů civilisté. To je neuvěřitelná katastrofa současné doby.
Rozumím vám, ale vracím se k původní otázce. Je to správný, či chybný krok, uznat Palestinu právě v této době?
Alexandr Vondra (ODS): Myslím, že to je v kontextu dnešní doby chybný krok, který ničemu nepomůže. Nás jako Česka se to až tolik netýká, protože Palestinu jako stát kdysi uznal Gustáv Husák a komunistické Československo a my jsme to „neoduznali“. Čili nás teď žádný takový krok nečeká.
Souhlasím s tím, co zaznělo v komentáři izraelské vlády, že v dnešním kontextu je to jen odměna Hamásu za jeho brutální teroristický útok před téměř dvěma lety.
Je to další příklad toho, jak Evropané, zejména tedy Britové a Francouzi, provádějí naprosto chybnou politiku. Není to nic nového pod sluncem. Mají k tomu nějaké své domácí politické důvody, ale rozhodně to žádnému míru nepomůže.
A je to skutečně špatné. Kdybychom si za poslední dva roky nebo i za delší dobu udělali bilanci, v čem třeba Britové nebo Francouzi pomohli Izraeli, co udělali pro to, aby Hamás neexistoval, tak dojdeme k tomu, že nic. Bohužel je to tak.
Od Lucie Yar zaznělo, že uznání Palestiny může změnit dynamiku situace na Blízkém východě. Ani s tím nesouhlasíte?
Vondra: Minulý týden jsem vedl delegaci složenou z některých europoslanců i poslanců různých evropských národních parlamentů v Izraeli. Byl jsem tam čtyři dny, mohl jsem velmi detailně mluvit s mnoha izraelskými činiteli a nedomnívám se, že by to jakýmkoliv způsobem tu dynamiku změnilo.
Poškozuje to samozřejmě vztahy mezi Evropou a Izraelem. Asi to nějakým způsobem Izrael více izoluje. Ale neměl jsem ani náznakem dojem, že by Izrael slevil ze svých nároků, že Hamás musí skončit s kšeftováním s lidskými životy, okamžitě propustit rukojmí a složit zbraně. Přitom pokud se to stane zítra, tak pozítří ta hrůzná válka v Gaze skončí.
O genocidě
Paní Yar, kde berete ten optimismus, že se může změnit dynamika situace, když od Alexandra Vondry zaznívá spíše velká skepse? Navíc pan Vondra potvrdil slova Benjamina Netanjahua, že jde o „odměnu pro Hamás“. Vy to tak nevnímáte?
Yar: Nevnímám to tak, protože i názory, které slyšíme z Kanady, Austrálie, Francie, Spojeného království, hovoří o tom, že tlak na Hamás potřebujeme udržet a potřebuje být silný. Ale nikdo nemluví o tom, že teď jde s Hamásem vyjednávat.
Mluvíme o konci obrovské likvidace obyvatelstva. Dnes už se bavíme o genocidě, kterou potvrzují komise. Proto ten tlak musí být na obě strany.
Jaký tlak na Hamás momentálně zmíněné země - které už uznaly Palestinu v neděli a dnes, tedy v pondělí, a hodlají se k nim připojit další - tím uznáním vyvíjejí?
Yar: Samozřejmě jsou to diplomatické kroky. Uznání Palestiny není žádná odměna Hamásu, ale uznání práva Palestinců na vlastní stát. To je to, o čem se bavíme.
To právo existuje v mezinárodních úmluvách.
Yar: Ano. Hamás je jen jedna z (palestinských) frakcí. Dokonce se většina shodne, že je teroristická. A většina obyvatel Palestiny trpí pod vládou Hamásu i pod izraelskou okupací. O tom to asi není.
Netanjahu a izraelská vláda používají tento argument pro to, aby zakryli vlastní zodpovědnost za pokračování války. Oslabuje se jakékoli dvoustátní řešení, když neustále pokračuje bombardování. A zároveň platí, že neustále pokračuje i další okupace území.
Ptala jsem se, kde berete ten optimismus, že se teď změní dynamika...
Yar: Jsem optimistický člověk. Jinak bych asi nebyla v politice, kdybych nevěřila, že se věci dají změnit. Ten tlak, který teď vidíme – přes 150 zemí celého světa, obrovská většina světa říká, že Netanjahuova vláda potřebuje v první řadě zastavit obrovské útoky.
Máme tam desetitisíce obětí. Vůbec nerozumím tomu, že někdo považuje odpověď Netanjahuovy vlády za adekvátní. Většina lídrů v Hamásu je vyvražděná, jsou mrtví. Množství lidí i bojovníků opustilo území Gazy.
Ale prosím, jaký je důvod pokračování, když to ještě více militarizuje obyvatelstvo?
Přispěje krok zemí k ukončení konfliktu, nebo bude naopak překážkou míru? Poslechněte si celou diskusi v audiu na začátku článku.