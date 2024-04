V americké Filadelfii po sobě střílely dvě skupiny lidí. Nedaleko slavily stovky muslimů konec ramadánu

V parku na západě Filadelfie na východě Spojených států po sobě ve středu odpoledne tamního času začaly střílet dvě skupiny lidí, informují americká média. Podle policie padlo asi 30 výstřelů, než se do ozbrojené potyčky zapojili i policisté. Incident se stal nedaleko místa, kde stovky lidí slavily konec muslimského postního měsíce ramadán. Zatím není jasné, zda střelba s oslavami souvisela. Filadelfie 23:51 10. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle policie padlo asi 30 výstřelů (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

Policie zatkla pět lidí, včetně postřeleného patnáctiletého mladíka, a zabavila několik zbraní.

„Jen jsme utíkali a utíkali, když jeden z členů mé rodiny dostal zásah do břicha,“ popsala místní televizi WPVI Najah Beyová, která se náboženských oslav účastnila. Když se ozvaly první výstřely, začala žena zběsile hledat svého syna, matku, bratry a babičku.

„Nevíme, kdo střílel, ani odkud. Ale ozvala se střelba a lidé začali utíkat. Byly tam malé děti, staří lidé, všichni si přišli užít odpoledne. A teď jsme na pohotovosti,“ dodala Beyová.

V parku bylo v moment střelby kolem tisíce lidí, uvedl podle stanice CNN místní policejní komisař Kevin Bethel.

„Policisté zadrželi tři prchající podezřelé muže a jednu ženu a zabavili čtyři zbraně,“ popsal Bethel. Jeden strážník se podle něj dostal do přestřelky s patnáctiletým mladíkem, kterého zasáhl do nohy a ramene, než mu zabavil zbraň. Nezletilý podezřelý byl poté převezený do nemocnice.

Co incident podnítilo, zatím podle amerických médií není jasné. Podle stanice WPVI nikdo bezprostředně nepřišel o život.