V Aténách kvůli vedru opět zavřeli Akropoli. Teploty přes 40 stupňů sužují i Turecko, Itálii a Balkán

V řecké metropoli ve středu opět na několik hodin uzavřeli Akropoli kvůli extrémním teplotám, cílem je ochránit zaměstnance i návštěvníky této turisty oblíbené památky, informoval deník Kathimerini. Vedra sužují i největší turecké město Istanbul, kde se teploty přes den pohybují kolem 36 stupňů a panuje vysoká vlhkost vzduchu. Varování před horkem vydaly opět také ve velké části Itálie, kde dnes při zásahu proti požáru na poli zemřeli dva hasiči.

Aténská Akropole byla zavřena od 12 hodin do pěti odpoledne. Teploty v řecké metropoli šplhají v posledních dnech ke čtyřiceti stupňům, v některých částech země se očekávají i vyšší.

Už v úterý také ministerstvo práce v Řecku vydalo pokyn, aby firmy své zaměstnance pracující venku nenutilo pracovat od poledne do pěti hodin, a to až do pátku. Teploty se celý týden očekávají vysoké, v některých částech Řecka i 42 až 43 stupňů.

Také radnice v Istanbulu doporučila vyhnout se tento týden pobytu venku, a to od deseti hodin až do čtyř odpoledne, a nezapomínat na větší množství tekutin.

I v Turecku se teploty na řadě míst pohybují kolem 40 stupňů a i v příštích dnech zůstanou několik stupňů nad teplotami obvyklými pro toto roční období. V Istanbulu navíc zhoršuje situaci a ztěžuje mnohým lidem dýchání vysoká vlhkost vzduchu.

Vedra sužují také velkou část Itálie, kde zemřeli kvůli vedrům podle agentury ANSA už o víkendu čtyři lidé. Teploty přes 40 stupňů tam očekávali na jihu země a na ostrovech.

V Římě platí stejně jako ve více než desítce italských měst nejvyšší varování před důsledky veder. Ministerstvo zdravotnictví vyhlásilo červené varování například také pro Florencii, Palermo, Boloňu, Anconu, Peruggiu či Terst.

Vysoké teploty dále prohlubují již tak kritickou situaci v dodávkách vody na Sicílii.

Vodovodní společnost AMAP, která má na starosti dodávky vody v Palermu a okolí, ve středu uvedla, že se obyvatelé sicilské metropole musí od pondělí připravit na omezování dodávek. V oblasti bydlí přes milion lidí. Detaily společnost sdělí v příštích dnech.

Nedostatek vody je však patrný i na opačné straně ostrova, v okolí Katánie, uvádí stanice Rai News.

Při zásahu proti požáru na poli na jihu Itálie u města Matera dnes zemřeli dva hasiči. „Chtěli zachránit rodinu, jejíž dům ohrožoval požár,“ uvedl Antonello Mele, starosta postižené obce Nova Siri.

Několik hasičů se ve středu zranilo i v Řecku při zásahu u rozsáhlého požáru na Peloponésu, kde se však podle informací z dnešního večera situace zlepšuje.

Na několik hodin požár také přerušil provoz na jednom z hlavní hraničních přechodů mezi Řeckem a Severní Makedonií, napsala agentura AFP.

Rovněž balkánské země trápí už druhý týden až čtyřicetistupňová vedra. Například v Albánii se očekávalo až 42 stupňů, v její metropoli Tiraně se téměř vylidnily ulice i kavárny.

V chorvatském Dubrovníku naměřili v pondělí rekordní teplotu moře, která v pět hodin odpoledne dosáhla 29,7 stupně Celsia, a byla tak nejvyšší od začátku těchto měření v Chorvatsku před šedesáti lety. Dubrovník tak sebral prvenství ostrovu Rab, kde se v roce 2015 moře ohřálo na 29,5 stupně.