V Bělehradě vzniklo po ruské invazi na Ukrajinu malé Rusko. K dočasnému pobytu se přihlásilo 30 000 Rusů

Ruský profesionální krasobruslař Vadim Morus se jednoho parného letního rána prohání na venkovním okruhu v srbském hlavním městě Bělehradě. Začíná se zde cítit jako doma, i když pochází z 1600 kilometrů vzdálené Moskvy, píše agentura Reuters. Z Ruska uprchl se svou snoubenkou v roce 2022 spolu s desetitisíci dalších lidí, kteří přišli po ruské invazi na Ukrajinu. Mnoho z nich si vybralo Bělehrad díky jeho kulturním a náboženským vazbám na Moskvu. Bělehrad 11:09 22. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Mezi únorem 2022 a polovinou roku 2023 se k dočasnému pobytu v Srbsku přihlásilo více než 30 000 Rusů (ilustrační foto) | Foto: Zorana Jevtic | Zdroj: Reuters

„V Srbsku je málo krasobruslařů, kteří můžou trénovat ostatní, proto mám hodně studentů ze Srbska,“ říká čtyřiadvacetiletý Morus. Od začátku války na Ukrajině v únoru 2022 vytvořili Rusové, prchající před konfliktem, odvody, nebo režimem prezidenta Vladimira Putina v Srbsku živou komunitu, jak vyplývá z rozhovorů se dvěma desítkami přistěhovalců a místními úředníky.

Rusko a Írán pokračují ve strategickém spojenectví. Podle médií se má spolupráce týkat i dodávání zbraní Číst článek

I když je současný počet uprchlých Rusů v Srbsku menší než například v Německu, je jejich přítomnost ve skoro dvoumilionovém Bělehradě znát. Vlastní zde kluby, školky a někteří pracují jako lékaři. Kupují jídlo v ruských obchodech, ruské hudební skupiny, zpěváci a baviči vystupují v ruských klubech a ruští umělci vystavují svá díla v ruských galeriích.

Mezi únorem 2022 a polovinou roku 2023 se k dočasnému pobytu v Srbsku přihlásilo více než 30 000 Rusů, jak ukazují nejnovější údaje srbského ministerstva vnitra. Úředníci sice neposkytli data za srovnatelné předchozí období, uvedli ale, že čísla představují prudký nárůst. Po příchodu do země Rusové podle srbského obchodního rejstříku založili 11 081 podniků napříč různými odvětvími, od internetových služeb přes pohostinství až po sportovní školy.

5:04 Putin formálně rozšíří armádu, o mobilizaci nejde. Kdo už mohl, z Ruska utekl, míní Dyčka Číst článek

Dvaačtyřicetiletý Viktor, veterinář z Petrohradu, utekl před ruskou mobilizací na podzim 2022. Bez potřebné kvalifikace pracuje v Bělehradě jako údržbář pro výhradně ruskou klientelu. „Opravuji vodoinstalace, elektroinstalace, okna a dokonce vyrábím i nábytek. Srbské zákazníky moc nepotřebuji,“ říká Viktor, který nechce uvádět své celé jméno kvůli obavě o bezpečnost své rodiny v Rusku.

Historie vzájemných vztahů

Vztahy mezi Srbskem a Ruskem mají staletí dlouhou historii a dodnes jsou přátelské, ačkoli se Srbsko také snaží vstoupit do Evropské unie, která odsuzuje ruskou invazi na Ukrajinu.

Po první světové válce uprchly za nastalé občanské války před bolševiky tisíce Rusů v rámci takzvané bílé ruské emigrace do nově vzniklého Království Srbů, Chorvatů a Slovinců, přesto mají mnozí potíže se začleněním do společnosti a raději se sdružují spolu s ostatními do ruské komunity - malého Ruska - v srbské metropoli.

Analytik: USA měly užití dalekonosných zbraní v týlu Ruska povolit dávno. Válka by stála míň peněz i životů Číst článek

Mnoho Srbů paradoxně podporuje Putina a nesdílí názory těch, kteří utekli.

„Propojení s ruskou kulturou je příliš silné na to, aby se první generace ruských emigrantů vůbec chtěla zařadit do společnosti, ve které se ocitla, ať už se jedná o společnost srbskou nebo západní,“ říká bělehradský politolog Aleksandar Djokić.

Bruslař Morus se zdráhal upřesnit důvody, proč opustil Rusko. „Odešli jsme z ideologických důvodů. Pár dní po 24. únoru jsme se snažili pochopit, co se vlastně děje, a pak jsme se rozhodli odejít,“ říká místo něj snoubenka Alexandra Maškanovová.