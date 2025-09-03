V Berlíně budou demonstrovat odpůrci policejního softwaru Palantir. Přitáhnou trojského koně
Německá vláda zvažuje zavedení supervýkonného policejního softwaru od společnosti Palantir po celé zemi. Firma ale patří miliardáři se spornou pověstí Peteru Thielovi, který má blízko k americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi. Úvahy vlády proto vyvolávají v zemi napětí. V Berlíně tak budou ve středu demonstrovat odpůrci softwaru, který má zatím k dispozici policie jen v několika spolkových zemích.
Před úřadem německého kancléře Friedricha Merze v Berlíně bude ve středu ráno živo. Shromáždění tam podle agentury DPA svolávají odpůrci zavádění policejního softwaru americké firmy Palantir. Jejich petici už podepsalo na internetu přes 400 tisíc Němců.
Odpůrci Palantiru přitáhnou podle agentury DPA před úřad kancléře trojského koně. Má jít o symbol ohrožení, které produkty americké firmy Palantir mohou podle nich znamenat pro německou společnost a demokracii.
Na softwaru jim vadí nejen propojování údajů milionů občanů, ale i to, že citlivá data můžou údajně uniknout do Spojených států, protože zakladatelem Palantiru je Peter Thiel, americko-německý miliardář a sponzor Donalda Trumpa.
Thiel je přitom známý svými protidemokratickými výroky, před časem třeba litoval rozšíření volebního práva na širší skupiny obyvatelstva.
Hlavní předností produktů Palantiru jsou ale analýza obrovského množství dat a propojování informací, čímž může šetřit policistům čas.
Tento policejní program schopný vyhodnocovat obrovské množství dat už používají například v Bavorsku nebo Hesensku. Další spolkové země daly naopak najevo, že by upřednostnily evropský produkt, aby se posílila tzv. evropská digitální suverenita.
Prověřování spolupráce s Palantirem na spolkové úrovni oznámil před měsícem ministr vnitra Alexander Dobrindt.