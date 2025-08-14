V Británii prudce klesla návštěvnost pornografických stránek. Nový zákon totiž zpřísnil ověřování věku
Pravidla v rámci zákona o online bezpečnosti, která zavedla minulý měsíc Velká Británie, se projevují v číslech. Údaje společnosti Similarweb, zabývající se digitálními daty, ukazují, že zde v důsledku nového ověření věku podstatně klesla návštěvnost pornografických webů. Ověření probíhá skrz několik metod, které zahrnují třeba odhad věku podle obličeje, ověření přes kreditní kartu, banku nebo operátora, informoval britský web The Guardian.
Denní návštěvnost nejpoužívanějšího pornografického webu ve Velké Británii Pornhub například klesla z 3,6 milionu návštěv 24. července, den před zavedením věkové kontroly, na 1,9 milionu návštěv 8. srpna, což představuje pokles o 47 procent.
Stejně tak spadla ve stejném období čísla i dalším frekventovaným stránkám, jako je XVideos a xHamster o 47 a 39 procent. Sociální sítě, které rovněž zavedly ověřování věku pro materiály zakázané osobám mladším 18 let, jako jsou X a Reddit, však ve stejném období pokles návštěvnosti nezaznamenaly, napsal The Guardian.
„Jak jsme viděli v mnoha jurisdikcích po celém světě, často dochází k poklesu návštěvnosti webů, které pravidla dodržují, a k nárůstu návštěvnosti webů, které ne,“ uvedl k poklesu návštěvnosti mluvčí společnosti Pornhub.
Zákon má rovněž nezletilým znepřístupnit obsah podněcující k sebevraždě nebo sebepoškozování a potlačit šíření obsahu, jako jsou nebezpečné výzvy zobrazující závažné násilí, či podněcující nenávist vůči lidem.
Opatření ale díky tomu vedlo i k věkovému omezení obsahu, jako je fórum o léčbě alkoholismu na stránce Reddit nebo záběrů z protestů proti migrantům, což přineslo otázku, zdali regulace není příliš striktní.
Za porušení zákona hrozí od formálních varování až po pokutu ve výši až 18 milionů liber nebo v extrémních případech až zablokování webu ve Velké Británii.
Regulace zároveň vedla k nárůstu stahování aplikací virtuálních privátních sítí (VPN), díky kterým se dají omezení daných zemí obcházet.