V Bruselu kvůli pátečnímu kyberútoku zrušili desítky letů. Komplikace jsou stále i v Berlíně
Cestující na letištích v Berlíně a Bruselu stále pociťují dopady pátečního kybernetického útoku, který zasáhl odbavovací systémy na několika evropských letištích. Výpadek systémů má i v neděli za následek zpoždění a zrušení několika letů, informují agentury AP a DPA. Bruselské letiště kvůli přetrvávajícím problémům s odbavováním zruší i polovinu pondělních odletů, píše Reuters.
Zatímco odletové tabule na londýnském letišti Heathrow a letišti Berlín-Braniborsko v neděli vykazovaly známky plynulejšího provozu, bruselské letiště stále čelilo značným problémům. Jeho mluvčí uvedla, že bylo zrušeno 45 odletů a 30 příletů, což je více než dvojnásobek oproti sobotě, kdy bylo zrušeno 25 odletů a 13 příletů.
„Letiště Brusel požádalo letecké společnosti, aby v pondělí zrušily polovinu z 276 plánovaných odletů, aby se předešlo dlouhým frontám a rušením letů na poslední chvíli,“ uvedla mluvčí letiště.
Letiště Berlín-Braniborsko nadále očekává delší čekací doby. Nelze vyloučit ani zpoždění odletů, varovalo v pondělí letiště cestující. „Žádáme všechny cestující, aby se na to co nejlépe připravili. Letiště (...) vynakládá veškeré úsilí, aby omezení byla co nejmenší,“ stojí v prohlášení letiště.
Zároveň jeho mluvčí upozornil, že v neděli večer a během pondělka letiště očekává zvýšený nápor cestujících, zvláště z řad účastníků berlínského maratonu, kteří se budou chtít dostat domů. „Poplach ještě není odvolán,“ řekl mluvčí berlínského letiště agentuře DPA odpoledne a odhadoval, že v pondělí letiště Berlín-Braniborsko využije až 95 000 lidí na rozdíl od běžného pondělí, kdy přilétá nebo odlétá 75 000 až 85 000 cestujících.
Dosud není jasné, kdo by mohl stát za kybernetickým útokem, který vyřadil systémy pro elektronické odbavování americké společnosti Collins Aerospace z provozu. Odborníci uvedli, že by se mohlo jednat o hackery, zločinecké organizace nebo státní aktéry.
Alternativní řešení
Mluvčí bruselského letiště Ihsane Chioua Lekhliová v neděli upřesnila, že kybernetický útok postihl pouze počítačové systémy u odbavovacích přepážek, nikoli samoobslužné kiosky, u kterých si lidé mohou sami vytisknout palubní vstupenky a zavazadlové štítky a odevzdat zavazadla svépomocí.
Lekhliová také uvedla, že dodavatel systému společnost Collins Aerospace dosud nedodal bezpečnou aktualizovanou verzi softwaru nezbytnou k obnovení plné funkčnosti.
Od pozdního pátku zasáhl stěžejní letiště v Bruselu, Londýně a Berlíně výpadky systémů, které zkomplikovaly odbavení a donutily zaměstnance leteckých společností zkoušet alternativní řešení, jako je ruční vyplňování palubních vstupenek nebo použití záložních počítačů. Podle informací organizace Eurocontrol, která sdružuje letecké dopravní úřady se s problémy potýkalo i letiště v Dublinu a Corku.
Londýnské letiště Heathrow v neděli podle agentury AP uvedlo, že se podařilo většinu plánovaných letů odbavit. „Omlouváme se všem, kteří se potýkali se zpožděními, ale díky spolupráci s leteckými společnostmi byla drtivá většina letů zachována. Pokračujeme v práci na vyřešení a obnovení provozu po pátečním výpadku systému letecké společnosti Collins Aerospace, který měl dopad na odbavení,“ uvedlo letiště Heathrow ve svém prohlášení.