České letadlo vyjelo v Bulharsku mimo ranvej. Spekuluje se o chybě pilota

Podle bulharského portálu nešlo o vážný incident. Cestující byli z letadla evakuováni.

Podle stránek letiště přiletělo letadlo z Brna a na jeho palubě bylo 178 cestujících. Letadlo podle infromací na webu sjelo na okraj ranveje.

Firma Travel Service uvedla, že letadlo při opouštění přistávací dráhy po přistání vyjelo předním kolem mimo zpevněnou plochu.

Vyšetřovatelé bulharského ministerstva dopravy teď pátrají po příčině, proč Airbus vyjel z přistávací dráhy. Jednou z variant je i chyba pilota.

Letiště bylo uzavřeno

„Letadlo letící na pravidelné lince z Brna do bulharského Burgasu se po přistání při opouštění přistávací dráhy ocitlo předním kolem mimo zpevněnou plochu dráhového systému,“ řekla Radiožurnálu mluvčí společnosti Travel Service Vladimíra Dufková.

„Nikomu z cestujících se nic nestalo, cestující jsou v pořádku. Vystoupili z letounu po schodech. Událost bude předmětem šetření. Aktuální informace jsou takové, že letadlo by mělo být zpět na letištní ploše a bude podrobeno technické kontrole,“ uvedla Dufková.

Letadlo mělo podle zjištění serveru iROZHLAS.cz letět zpět do Česka. Travel Service se nyní pro cestující snaží zajistit náhradní leteckou dopravu.

Aktuální foto z letiště v #Burgas. zdroj: fcb Arkadiusz Wroński pic.twitter.com/dNQn7VWesr — andrea němcová (@andreanemcovaa) 18. července 2017

Letiště v Burgasu bylo kvůli incidentu uzavřeno a všechny lety byly odkláněny do Varny.

„Na této lince z Brna do Burgasu bylo dvacet našich klientů, všichni jsou po přistání v pořádku a v tento okamžik by již měli být ubytováni na hotelu," řekl Radiožurnálu Václav Nekvapil, mluvčí CK Blue Style.

„Z Burgasu mělo odletět 33 našich klientů, ale kvůli uzavření letiště a zdržení jich zatím odletěla pouze část,“ doplnil mluvčí.

Další turisté, kteří se do Bulharska z České republiky chystají se tedy musí připravit na komplikace - odletět by podle plánu měli do Burgasu v poledne z Ostravy.