V centru Petrohradu sjel z mostu do řeky autobus. Na palubě cestovalo 20 lidí, 7 při nehodě zahynulo

Autobus, v němž cestovalo asi 20 lidí, jel po ulici podél řeky, ale na křižovatce prudce odbočil na most, kde narazil do jednoho auta, načež prorazil mostní bariéru a zřítil se do řeky. Tam se potopil a vidět z něj byla jen střecha. Přes ni pak záchranáři vyprošťovali lidi z autobusu a v člunech je odváželi na břeh.

Technici vyprošťují dva vagony vykolejené soupravy u Klínce u Prahy. Spoj nahradila autobusová doprava Číst článek

Autobus patřil společnosti Taksi, která v Petrohradě pomáhá zajišťovat veřejnou dopravu. Její vozidla ve městě jezdí na 11 linkách, uvedla agentura TASS. Firma už dříve dostala pokutu v řádu statisíců rublů, když hrubě porušila podmínky licence, píše se v rozhodnutí soudu z ledna tohoto roku.

Agentura RIA Novosti uvedla, že policie řidiče autobusu zadržela. Jeho manželka řekla, že nadřízení řidiče donutili nastoupit na ranní směnu, i když den předtím byl v práci 20 hodin, uvedla agentura AP. Úřady mimo jiné prověřují, zda byly dodrženy předpisy pro bezpečný provoz hromadné dopravy.