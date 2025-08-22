V Česku se našly stovky tun nelegálního odpadu. Jednatel německé firmy je ve vazbě
Jednatel německé odpadové firmy, která podle úřadů vyvezla do Česka nelegálně stovky tun odpadu, je od čtvrtka ve vazbě. Řekl to v pátek mluvčí státního zastupitelství ve Weidenu Matthias Bauer. Prokuratura 52letého muže viní z toho, že od roku 2022 vyvezl do zahraničí bez patřičných povolení běžný i nebezpečný odpad, a to v 21 případech.
Společnost Roth International, jejímž je vazebně stíhaný muž jednatelem, sídlí ve Weidenu nedaleko českých hranic, provozovnu má v městečku Wernberg-Köblitz. Specializuje se na demontáž letadel a větrných elektráren.
V Česku se našly stovky tun nelegálně uloženého odpadu od této bavorské firmy, pozornost vyvolal především případ z Jiříkova na Bruntálsku.
Případ Jiříkov
Odvoz odpadu měla firma podle rozhodnutí bavorských úřadů zajistit na vlastní náklady. Už dříve se ale ocitla v insolvenci. Po uplynutí příslušné lhůty vedení regionu Horní Falc oznámilo, že odvoz a likvidaci zajistí na vlastní náklady.
Původně měl odpad Českou republiku opustit v době od 25. srpna do 5. září. To už neplatí, dopravní firmy nedodaly německým úřadům potřebné doklady, uvedl ve čtvrtek na síti X český ministr životního prostředí Petr Hladík.
Odvoz nelegálního odpadu z Jiříkova se zase opozdí. Čekal jsem, že v Německu se dodržují termíny a sliby. Chyba. Už to neplatí.— Petr Hladík (@hladikpe) August 21, 2025
Nejdříve nám slíbil bavorský ministr Thorsten Glauber, že odvezeno bude do poloviny června. Pak že odvoz má proběhnout mezi 25. srpnem a 5. září. Zase…