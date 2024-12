V Damašku je po pádu Asada klid. Významné mohou být boje o ropná pole na severovýchodě země

V Damašku skončil noční zákaz vycházení a ve městě podle místních zdrojů panuje úplný klid. V zemi před několika dny padl režim Bašára Asada. Vůdce povstalců Ahmad Šara, známý pod válečnou přezdívkou Abu Muhammad Džulání, sestavuje prozatímní vládu technokratů. Do jejího čela už jmenoval premiéra Muhammada Bašíra, který dříve vedl vládu v povstalecké provincii Idlib. Nová syrská vláda chce zrušit Asadův bezpečnostní aparát a uzavřít jeho věznice. Od stálého zpravodaje Damašek 10:16 12. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Muži cvičící při východu slunce nad Damaškem několik dní poté, co se město dostalo pod kontrolou rebelů (12. prosince 2024) | Foto: Ammar Awad | Zdroj: Reuters

Do ulic syrské metropole se vrací normální doprava, znovu jsou otevřené obchody, lidé chodí do práce a do škol. Ozbrojenci, kteří obsadili Damašek, se na povel velení povstalců stáhli a v ulicích zůstávají jen policisté – ti samí, kteří pracovali i pro Asadův režim.

Lidé čekají, co se bude dít dál, ale atmosféra nadšení z pádu Asada převládá mezi většinou Syřanů.

25:19 Politolog Čejka: Euforie syrských uprchlíků je pochopitelná. Budoucnost nové Sýrie je ale nejasná Číst článek

Řada místních nicméně znala příslušníky Asadovy bezpečnosti, kteří zatýkali, vyslýchali a mučili nebo mají podíl na tom, že zmizeli jejich příbuzní. Od těchto obyvatel je slyšet volání po lynči a pomstě, a byť k žádnému incidentu zatím podle dostupných zdrojů nedošlo, pro novou správu Sýrie může být uklidnění takových nálad oříškem.

V posledních dnech lidé například strhávali sochy Háfize Asada a rebelové vypálili jeho mauzoleum. Háfiz Asad je bývalý prezident Sýrie, po němž Asad v roce 2000 převzal moc. Obecně jde především o symbolické záležitosti. Nyní vedení povstalců prohlašuje, že se nechce mstít ani stoupencům bývalého režimu, pokud nemají krev na rukou.

Vůdce povstalců Ahmad Šara naopak řekl, že jeho nová vláda sestavuje seznam těch, kteří mají podíl na mučení a vraždění. S těmi se nový režim hodlá vyrovnávat. Zda to bude formou soudního líčení či jiných civilizovaných metod, zatím není jasné.

S pádem Asada se zastavuje produkce drogy captagon. ‚Kokain chudých‘ se vyvážel do Perského zálivu Číst článek

Ropná pole

Klid nicméně nepanuje na severovýchodě Sýrie, kde Tureckem podporovaní povstalci nadále útočí na kurdské milice – ty jsou zase podporované Spojenými státy. Kurdské milice po odchodu Asadových vojáků obsadily největší regionální město Dajr az-Zaur, jen aby je odtud ve středu vytlačili povstalci.

Z Washingtonu už do Ankary přišlo varování, aby Turecko přestalo s podporou povstalců v této oblasti. Kurdové tam ztratili i některé ropné vrty, a právě bitva o ně na východě Sýrie může být v příštích dnech ještě významná. Boje však pokračují sporadicky.