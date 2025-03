V diplomatické ani jiné schopnosti Trumpa nevěřím. Jeho vystoupení jsou komická, míní Horáček

Americký prezident Donald Trump od svého nástupu do funkce změnil přístup Spojených států k válce na Ukrajině. O příměří a případném míru jedná i s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. „Pro Ukrajinu je obtížné principiálně přistoupit na skutečnost, že Rusko by si snad mělo podržet nějaké zisky plynoucí z jejich jednostranného přepadu Ukrajiny,” říká v Osobnosti Plus textař, básník a bývalý kandidát na prezidenta Michal Horáček. Osobnost Plus Praha 22:26 21. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Textař, básník a bývalý kandidát na prezidenta Michal Horáček | Foto: Věra Luptáková | Zdroj: Český rozhlas

Americký prezident na začátku týdne více než dvě a půl hodiny hovořil se svým ruským protějškem, který slíbil ukončení útoků na energetickou infrastrukturu na Ukrajině. Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského však útoky dál pokračují. I s ním si Trump tento týden telefonoval, k výrazné změně v jednáních o příměří však zatím stále nedošlo.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý díl pořadu Osobnost Plus s Michalem Horáčkem, básníkem a textařem

„Je to nesmírně složitá záležitost, protože pro Ukrajinu je obtížné principiálně přistoupit na skutečnost, že Rusko by si snad mělo podržet nějaké zisky plynoucí z jejich jednostranného přepadu Ukrajiny. Myslím si, že to není obtížné přijmout pro Ukrajinu, ale pro celý civilizovaný svět,” vysvětluje Horáček.

„V diplomatické ani prakticky jakékoliv jiné schopnosti Donalda Trumpa příliš nevěřím. Jeho vystoupení jsou až komická. Viděl jsem báječný záznam z toho, jak prezident Trump podepisuje ten výnos, že ruší ministerstvo školství, a lidi kolem tleskají. A největší nadšení projevuje ministryně školství. To už je Cimrman na druhou,” glosuje textař.

Zrušení ministerstva školství nebude pro Trumpa jednoduché. Důležité agendy mu zatím zůstanou Číst článek

„I z tohohle případu nemůžu mít jiné poučení než to, že Donald Trump je naprosto nevyzpytatelný. Těžko ho můžu komentovat, protože nemám patřičnou kompetenci, to znamená kompetenci psychiatra,” doplňuje.

‚Křehká demokracie‘

Trumpovi republikáni v současné době ovládají americký Kongres, tedy zákonodárnou moc. Podle Horáčka tak není divu, že se americký prezident snaží omezovat i moc soudní.

„Demokracie je křehká z povahy věci. Demokracie je nepřetržité vyjednávání podílníků, občanů na tom, jaké mají být její podoby. Ale přesto je ve Spojených státech ohromná tradice úcty k ústavě, přísahá se na ústavu a podobně,” připomíná básník.

„Myslím si, že ta stavba, která byla budována po desetiletí a staletí, je přece jenom ještě dost pevná, aby vydržela i nápor Donalda Trumpa. Ale ano, kdo ví, co se s tím stane. Jenom bych ještě nepropadal panice,” dodává.

‚My se nezastavíme.‘ USA vyhošťují lidi s platnými doklady, třeba vědce z Francie nebo dívku s rakovinou Číst článek

Antisystémovost táhne

Na druhou stranu Horáček upozorňuje na to, že v současné době se v politice vyplácí lež a volby vyhrávají jiné typy lidí než dřív: „Oni reprezentují antisystémovost a pro mě kupodivu je v západním světě ohromná spousta lidí, kteří mají velikou nechuť k nějakému systému.”

„Nikdy nenabízejí žádnou pozitivní alternativu, oni to jenom chtějí rozkopat a zničit. To někteří politici vytušili, na tyhle lidi se obracejí a dostávají bohužel velmi výraznou – ano, demokratickou podporu. A to vidím jako vůbec největší hrozbu,” zdůrazňuje.

Jak moc ovlivňuje politiku v USA miliardář Elon Musk? Jak velkou hrozbu představuje Rusko pro Česko? A měla by Evropská unie zrušit právo veta? Poslechněte si celý díl pořadu Osobnost Plus ze záznamu v úvodu článku.