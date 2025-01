V Drážďanech začalo zneškodňování bomby z druhé světové války. Z centra se evakuovalo 10 000 lidí

Heute soll die an der #Carolabrücke aufgefundene Weltkriegsbombe entschärft werden. Wir geben in diese Thread alle aktuellen Informationen.



Wir bitten erneut darum, dass Betroffene den Evakuierungsbereich in #Dresden bis 9:00 Uhr zu verlassen.



☎️ Bürgertelefon: 0351-488 7666… pic.twitter.com/PIkBvLyeoi