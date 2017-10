V EU se rozhořel boj o agentury. Jednu z nich chce Praha, do Bratislavy se úředníkům moc nechce

Už příští měsíc rozhodnou členské země Evropské unie, kam se kvůli brexitu přestěhují dvě prestižní unijní agentury. O získání sídla Evropského bankovního úřadu usiluje osm měst včetně Prahy. Devatenáct států se pak uchází o Evropskou agenturu pro léčiva. Kandidátské země v těchto týdnech horečně lobbují za své nabídky a snaží se získávat spojence, kteří jim dají své hlasy. Brusel 14:30 7. října 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Záběr ze slovenské prezentace. Na fotce ministr Ducker | Foto: Filip Nerad | Zdroj: Český rozhlas

Kdo by se nechtěl přestěhovat do Bratislavy. Tak zakončilo Slovensko představení své kandidatury na hostitelství evropské lékové agentury. Právě o ni se vede v unii hlavní boj. Na úřad schvalující léky jsou napojené velké vědecké a výzkumné možnosti, ale také miliardový byznys. To si dobře uvědomuje i bratislavská vláda, která opírá svůj nárok také o argument, že na Slovensko se při rozdělování unijních agentur dosud zapomínalo.

„Myslím si, že jsme oprávněni získat tuto instituci, ať už jako region, tak jako země. Jsme první na řadě z těch zemí, které vstoupily v roce 2004 a nemají žádnou takovou instituci.“ tvrdí ministr zdravotnictví Tomáš Drucker.

Česká republika už jednu unijní agenturu hostí. Je jí centrála navigačního systému Galileo. Přivést do Prahy by ale chtěla i regulátora evropských bank. Oproti Slovensku a dalším uchazečům o londýnské agentury sází hlavně na tichou diplomacii a zákulisní vyjednávání.

„Lobbing za naši kandidaturu už nějakou dobu probíhá. Se slovenskými kolegy máme dohodu o vzájemné podpoře kandidatur. Podporu ale hledáme také u dalších členských zemí Evropské unie,“ říká mluvčí českého zastoupení v Bruselu Petr Janoušek.

Právě členské státy budou o udělení sídla obou agentur rozhodovat. To, kam se přestěhují, určí svým hlasováním unijní ministři pro evropské záležitosti. K dispozici už mají posudky všech nabídek od Evropské komise.

Své vlastní hodnocení si udělala i léková agentura. Nejvíce se jí zamlouvají projekty Amsterdamu, Kodaně, Milána nebo Bratislavy. Jenže na Slovensko se podle vnitroagenturního průzkumu drtivá většina z tisícovky pracovníků stěhovat odmítá.

„Myslíme si, že obava zaměstnanců spočívá primárně v tom, že Slovensko neznají. Chceme proto vsadit na edukační kampaň. Nebudeme samozřejmě nikoho nutit, ale věříme tomu, že pokud tu kampaň uděláme dobře, že se nám podaří přesvědčit většinu zaměstnanců, že se nemají čeho obávat,“ tvrdí konzultant slovenské vlády Roman Sabo.

Kromě neznalosti prostředí má ale Bratislava stejně jako Praha velký hendikep v tom, že expertům agentur na východě unie výrazně klesnou platy kvůli nižším nákladům na život. Pokud mají v Británii vysoké hypotéky, nemuseli by je být schopní splácet.

Praha už odliv zahraničních agenturních pracovníků poznala, když se tam přestěhovalo ústředí Galilea. Podle slovenského ministra zdravotnictví chce Bratislava případný stejný problém řešit i za pomoci sousedních Čechů. „Diskutujeme i s Českou republikou, s Maďarskem a s dalšími státy o vytvoření tak zvané virtuální národní agentury, která je schopná převzít mnoho činností a naopak poskytnout profesionály."

„Myslím, že je úplně přirozené, že první země, kde Slovensko hledá podporu, je Česko. A opačně první zemí, kde Česko hledá podporu pro svoji kandidaturu, je Slovensko. Tohle bylo dohodnuté a očekávám, že při hlasování Slovensko podpoří Českou republiku při kandidatuře na bankovní agenturu a stejně tak Česko podpoří Slovensko na lékovou agenturu,“ uvedl slovenský velvyslanec při Evropské unii Peter Javorčík.

Česko i Slovensko tak mají podle dohody vedle svých jisté minimálně ještě tři další hlasy, které každá země může dát svému hlavnímu favoritovi. Na konci se ale v ideálním případě bude nejspíš radovat jen jeden z bývalých federálních partnerů.

Unijní diplomaté se totiž shodují, že do nových členských zemí půjde maximálně jedna z agentur. Pokud neuspěje Bratislava, stoupnou výrazně šance Prahy. Pokud naopak Slovensko lékovou agenturu získá, naděje Česka zřejmě klesnou k nule.