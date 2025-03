V evropském kontextu se oči upírají na Německo. Je potřeba, aby znovu bylo lídrem, říká analytička

Budoucí německý kancléř Friedrich Merz má v parlamentu zajištěnou dostatečnou podporu pro svůj záměr rozproudit ekonomiku a zvýšit výdaje na obranu prostřednictvím obří půjčky. „Jsou to nevídané finanční částky, které teď poputují nejenom do obrany, ale i do infrastruktury,“ komentuje v pořadu Interview Plus analytička Asociace pro mezinárodní otázky Zuzana Zavadilová. Interview Plus Praha 16:06 17. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Tento týden se bude ve Spolkovém sněmu jednat o třech změnách německé ústavy. „Prvním pravidlem bude uvolnění dluhové brzdy na obranné výdaje nad jedno procento HDP, což bude zahrnovat nově i vnitřní bezpečnost. To znamená civilní obranu, kyberobranu, a ten pojem se rozšíří,“ vysvětluje analytička.

„Další změnou je 500 miliard eur ve zvláštním rozpočtu, což jsou investice do infrastruktury. To bude nyní právě i po diskusi se Zelenými zahrnovat 100 miliard na klima a transformaci,“ doplňuje.

Veřejný diskurz v Německu se podle Zuzany Zavadilové v době geopolitického napětí změnil. „Veřejnoprávní televize ARD nyní dělala průzkum – myslím si, že čtyři z pěti Němců podporují velké investice do infrastruktury. Je tam trochu menší podpora investic do obrany, tam jsou asi trošku zdrženlivější. Ale obecně se dá říct, že Němci si uvědomují, že je to potřeba, a podporují tyto kroky,“ přibližuje.

Společenská změna

„Německá společnost vidí, že se svět mění a že na to musí reagovat. A uvědomuje si to, že zrovna nyní i v evropském kontextu se oči upírají především na Německo, které tradičně bylo a je lídrem Evropy. A nyní je potřeba, aby jím znovu bylo,“ zdůvodňuje posun ve vnímání Němců Zavadilová a dodává:

„Myslím si, že i to si Friedrich Merz uvědomuje. Vidí, že si musí nejdřív uvolnit ruce doma, aby se mohl věnovat zahraniční politice i na evropské úrovni. A myslím si, že očekávání jsou větší než s Olafem Scholzem, který na evropské úrovni nebyl tak aktivním politikem.“

Veřejný diskurz ale zároveň zmiňuje i určitá rizika. „Mluví se o tom, jestli to nemění politickou kulturu. Především to, jak rychle se to řeší, protože Friedrich Merz jedná pod časovým nátlakem,“ připomíná Zavadilová. „Probíhá nějaká debata, jestli se politická kultura nemění až příliš rychle, jestli to voliči zvládnou takhle pobrat.“

Investice do dopravy

Peníze má nyní vláda investovat do dopravy a infrastruktury. „Mohli jsme sledovat, že například před volbami v Sasku spadl most, což velmi rezonovalo v médiích a v německé společnosti. Je to myšleno také na německé dráhy, které opravdu pálí německého voliče, protože čísla hovoří jasně. Němci si stěžovali, že stát zkrátka nefunguje v těchto ohledech.“

„Stejně tak ale bude velká investice do školství a potom samozřejmě do obnovitelných energií, které jsou součástí klimatického balíčku,“ doplňuje analytička.

Ekonomové z předních německých institutů krok hodnotí vesměs pochvalně, mohl by podle nich nakopnout německou ekonomiku.

„Samozřejmě se ale vyjadřovali také kriticky vůči tomu, že v počáteční fázi, když se o balíčku vyjednávalo, zaznívaly kritické hlasy i například ze strany Zelených, že sociální demokraté a konzervativci si tam dávají některé své volební sliby, jako například rozšíření mateřských penzí nebo snížení daní v restauracích,“ dodává Zuzana Zavadilová.

