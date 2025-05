V Gruzii zadrželi vůdce Koalice za změnu. Jedná se o zatčení už druhého člena opozice za poslední týden

Gruzínská policie zadržela opozičníka Meliu, oznámila jeho Koalice za změnu. Jedná se o druhé zadržení představitele gruzínské opozice za o něco málo více než týden. Oba politici přitom kritizovali vládu za to, že podle nich zemi přibližuje k Rusku. Tbilisi 6:28 30. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pokračující protesty ve Tbilisi (foto z 29. dubna 2025) | Foto: Irakli Gedenidze | Zdroj: Reuters

Koalice pro změnu, největší opoziční skupina v Gruzii, oznámila, že jeden z jejích vůdců, Nika Melia, byl zadržen. Podle gruzínských médií je obviněn z hrubého chování vůči příslušníkovi bezpečnostních složek a má stanout před soudem.

Gruzií od parlamentních voleb z loňského října, které podle oficiálních výsledků vyhrála strana Gruzínský sen, zmítají protesty. Opozice a její příznivci prohlásili výsledek voleb za nelegitimní kvůli údajnému falšování hlasů. Demonstrace ještě zesílily poté, co premiér Irakli Kobachidze loni v listopadu pozastavil proces integrace země do EU do roku 2028.

Gruzínský sen, který podle kritiků sklouzává k autoritářskému vládnutí po vzoru Ruska, obvinění z podvodů během voleb odmítá. Strana uvádí, že stále chce v budoucnu vstoupit do EU, ale zároveň usiluje o vyvážené vztahy s Ruskem.

Minulý týden gruzínský soud umístil dalšího předáka opoziční Koalice za změnu Zuraba Džaparidzeho do vyšetřovací vazby na neurčitou dobu. Stalo se tak poté, co politik odmítl předstoupit před parlamentní komisi vyšetřující údajné pochybení vlády vězněného exprezidenta Michaila Saakašviliho. Opozice zmíněné vyšetřování považuje za politicky motivované. Pokud soud shledá politika vinným, hrozí mu až jeden rok vězení.

Saakašviliho Sjednocené národní hnutí prohrálo v říjnu 2012 ve volbách se stranou Gruzínský sen miliardáře Bidziny Ivanišviliho, který ke svému majetku přišel v Rusku. Gruzínský sen se od té doby drží u moci. Jeho vláda podle pozorovatelů omezuje demokratické principy a opozice ji obviňuje, že zemi odvádí z cesty do EU a žene ji do područí Moskvy.