V Hongkongu může po změně zákonů padnout první doživotní trest. Po osvobození Jimmyho Laie volá i EU
V těchto dnech v Hongkongu začíná jeden z nejsledovanějších soudů za posledních třicet let. Před soudci stane Jimmy Lai, 77letý mediální magnát, který čelí doživotnímu vězení. Evropský parlament, OSN i prodemokratičtí aktivisté však jeho obvinění považují za vykonstruované a žádají jeho okamžité propuštění, obávají se také o jeho zdraví.
Jimmy Lai, který na konci letošního roku oslaví 78. narozeniny, tráví poslední více než čtyři roky v malé místnosti bez oken. Ven může podnikatel s textilem a mediální magnát jen na 50 minut denně, což je i jediná pravidelná příležitost, kdy se může potkat s jinými lidmi.
Od konce roku 2020, kdy byl zatčen, je totiž držitel britského pasu držen na samotce v cele v hongkongském vězení s nejvyšší ostrahou.
Trest si odpykává rovnou za několik akcí, většinou takových, které se nelíbily čínské autoritářské vládě – za zapálení svíčky na připomínce masakru na náměstí Nebeského klidu, za porušení pravidel nájemní smlouvy a za účast na velkých prodemokratických protestech v roce 2019, kterých se zúčastnila polovina tehdy sedmimilionového Hongkongu, vyjmenovává Radio Free Asia.
Nyní ale čelí dosud největšímu obvinění za publikaci vzbouřeneckých materiálů a za spolčení se zahraničními silami – konkrétně měl ve svém deníku Apple Daily lobbovat za sankce proti hongkongské a pekingské vládě, měl k nim vyzývat i představitele americké vlády.
Za to mu podle národního bezpečnostního zákona, který jako odpověď na protesty zavedl v roce 2020 Peking a který má potlačit jakýkoliv odpor, může hrozit až doživotí.
Lai podle syna Sebastiena věděl, že Peking využije nový bezpečnostní zákon proti němu, protože založil deník Apple Daily, který byl kritický k čínskému režimu a podporoval prodemokratické protesty. Přesto se rozhodl ve městě, nad kterým od zavedení zákona drží pevnou ruku čínská komunistická strana, zůstat.
„Šest desetiletí potom, co přistál u břehů tohoto ostrova ve snaze najít svobodu, se rozhodl zůstat a stát po boku další demonstrujících,“ cituje Sebastiena Laie server Voice of America.
Propuštění Laie žádá i Evropský parlament
O pomoc s propuštěním otce žádal Lai mladší britského premiéra Keira Starmera, protože jeho otec má britské občanství, i amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ten loni na podzim v rámci předvolební kampaně uvedl, že bude velmi jednoduché ho z vězení dostat a že to stoprocentně dokáže, píše deník The Independent. Další detaily neuvedl.
Starmer o propuštění Laie požádal loni přímo čínského prezidenta Si Ťin-pchinga, jako hlavní důvod byly obavy o mužovo zdraví. Ty se potvrdily tento pátek, kdy Lai stanul před soudem. Líčení trvalo jen pár minut, než bylo kvůli obavám o jeho zdraví odloženo. Pokračovat by mělo v pondělí, obviněný se však zúčastní s monitorem srdce.
Lai je diabetik, údajně ale nemá přístup k vhodné léčbě. Výrazně zhubl a rodina se obává, co přinesou letní měsíce. Teploty na samotce bez oken mohou stoupnout až ke 40 stupňům Celsia, ve spojitosti s vysokou vlhkostí vzduchu to u rodiny proto vyvolává obavy, zda vůbec léto přežije. „Jeho tělo se rozpadá, mému otci ubíhá čas,“ uvedl jeho syn.
K propuštění vyzývají i mezinárodní organizace, včetně Pracovní skupiny OSN pro svévolné zadržení, která loni v listopadu došla k zjištění, že Lai byl nezákonně uvězněn a jeho zadržení porušuje právo na svobodu slova a svobodu shromažďování. Po Laiově osvobození volal i Evropský parlament.
„Zacházení s ním odhaluje nemilosrdné odhodlání úřadů umlčet a potlačit jednoho z nejvýznamnějších zastánců svobody tisku v rychle se zhoršující mediální situaci v Hongkongu. S blížícím se koncem jeho procesu musí mezinárodní společenství urgentně jednat, aby zajistilo okamžité propuštění Laie a dalších šesti zaměstnanců Apple Daily,“ cituje The Independent Antoinea Bernarda z Reportérů bez hranic, kteří se k výzvě také přidali.
Kdo je Jimmy Lai
Jimmy Lai se narodil v roce 1947 v Číně, dospíval proto v zemi vedené komunistickou stranou a diktátorem Mao Ce-tungem. Ve dvanácti letech byl na rybářské lodi převezen do sousedního Hongkongu, který byl v té době britskou kolonií.
Našel si zaměstnání v textilní továrně a po letech práce si uspořil dostatek, aby si mohl otevřít vlastní oděvní firmu. Nakonec se jeho značka Giordano stala jednou z nejznámějších firem v okolí, stojí na stránkách věnovaných Laiovi.
Úspěšný podnikatel se rozhodl rozšířit svůj byznys v roce 1989, kdy sledoval zprávy z Pekingu o masakru na náměstí Nebeského klidu (Tchien-an-men).
Nejprve se stal aktivistou a upozorňoval na porušování lidských práv v Číně a v roce 1995 založil hongkongský deník Apple Daily. Ten si brzy vybudoval pověst listu kritického k čínskému režimu a i díky bulvárnímu tónu se stal se jedním z nejčtenějších novin ve městě.
Od té doby se ale situace ve městě proměnila a Peking získával stále větší moc. Přestože dohoda s Velkou Británií, která se své kolonie vzdala v roce 1997, říkala, že město zůstane následujících 50 let v rámci systému jedna země, dva systémy nezávislejší, Čína svůj vliv neustále stupňovala.
Při posledních velkých protestech proti čínskému vlivu v roce 2019 byl jednou z viditelných postav právě Lai a jeho Apple Daily. Magnát jel dokonce do Washingtonu, kde se s předními politiky bavil o tom, co se v Hongkongu děje.
Závěrečné řeči procesu s Laiem měly začít 14. srpna, nejprve byly odloženy kvůli tajfunu, později kvůli Laiově podlomenému zdraví. Rozsudek by měl padnout pár dní po začátku čtení závěrečných řečí. O jeho osudu v následujících dnech rozhodnou místo poroty, jak bývá obvyklé, tři soudci z národní bezpečnostní komise, které schválila vláda Hongkongu, píše stanice CNN.