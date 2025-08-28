V Indii nařídil soud vyšetřování největší soukromé zoo světa. Tisíce zvířat do ní dopravil i český chovatel
Vyšetřovatelé v Indii navštíví rozsáhlou soukromou zoo, kterou vlastní miliardářská rodina Ambani. Nejvyšší soud Indie totiž nařídil její prošetření na základě obvinění, že zvířata v ní byla získávána nelegálně a bylo s nimi špatně zacházeno. Tisíce zvířat do Vantary dovezl také český chovatel a obchodník Jindřich Blahož, o čemž už v červnu informoval Radiožurnál a server iROZHLAS.cz.
Vyšetřování se zaměří na obvinění z nelegálního získávání zvířat a na možné porušování zákonů o ochraně divokých zvířat ve Vantaře. Bude se ale také zabývat stížnostmi ohledně klimatických podmínek pro zvířata, možnými nesrovnalostmi ve financích a obviněním z praní špinavých peněz, píše BBC.
Nejvyšší soud Indie rozhodl o vyšetřování rozsáhlé soukromé zoo ve veřejném zájmu na základě petic, které ale podle něj obsahovaly „nepodložená“ obvinění.
Podle soudu neexistují žádné důkazy, které by tato obvinění podpořily, vyšetřování ale nařídil, protože místně příslušné úřady byly obviněny z neplnění svých povinností.
Během úterního jednání požádal soud zvláštní vyšetřovací tým složený ze čtyř bývalých soudců, aby do 12. září předložil svou zprávu o situaci ve Vantaře.
Vantara, kterou provozuje Anant Ambani, syn nejbohatšího muže Asie Mukeshe Ambaniho, slíbila při vyšetřování plnou spolupráci.
„Zoo Vantara se i nadále zavazuje k transparentnosti, vstřícnosti a dodržování zákonů. Naším posláním a cílem zůstává záchrana a rehabilitace zvířat a péče o ně,“ uvedla zoo, aniž by se přímo vyjádřila k obviněním. Další soudní jednání je naplánováno na 15. září.
Největší zoo světa
Indické zařízení Vantara není obyčejnou zoologickou zahradou, jaké známe z Česka a střední Evropy, jde o obrovský komplex výběhů a pavilonů, který nechal vybudovat zmíněný Amant Ambani.
Oficiálně ho pojmenoval Greens Zoological Rescue and Rehabilitation Centre (GZRRC). Velikosti celého projektu, který dle dostupných informací dosahuje rozlohy zhruba dvanáct kilometrů čtverečních, odpovídá i množství chovaných zvířat.
„GZRRC usiluje o záchranu druhů spojením našich odborných znalostí v oblasti péče o zvířata a zároveň vědeckých poznatků o ochraně přírody s naším odhodláním inspirovat k ochraně přírody prostřednictvím nejlepších způsobů hospodaření a šířením osvěty mezi lidmi,“ zní jeden z prvních odstavců výroční zprávy společnosti mezi lety 2023 a 2024.
Zpráva sice obsahuje informace, že v GZRRC žije přes deset tisíc zvířat, takové informace jsou už ale zastaralé. Společná investigativní práce novinářů z německého deníku Süddeutsche Zeitung a venezuelského média Armando Info odhalila, že především ve druhé polovině roku 2024 došlo k obrovským dodávkám zvířat z celého světa.
Z více než třiceti zemí putovalo jen za toto období do indického zařízení 39 tisíc zvířat. Zařízení nyní na svých webových stránkách dokonce uvádí počet 150 tisíc. Tato čísla znamenají, že Vantara je největší chovatelským projektem v historii světa. O zvířata se podle společnosti stará přes dvě stě veterinářů a dva tisíce chovatelů.
Vantaru letos v březnu slavnostně otevřel indický premiér Naréndra Módí, který Ambaního iniciativu označil za „skutečně chvályhodnou“ a na sociální síti X sdílel snímky ze své návštěvy.
Megaprojekt je však uzavřen pro veřejnost a dlouhodobě čelí kritice ze strany ochránců přírody a životního prostředí.
Dodávky z Česka
Česko je historicky považováno za chovatelskou kapacitu. A tak se poměrně rychle přidalo k zemím, odkud někteří chovatelé s tímto projektem spolupracují. Vše, jak v červnu zjistil Radiožurnál a server iROZHLAS.cz, probíhá přes chovatele a obchodníka z jižních Čech Jindřicha Blahože.
Dřív zajišťoval pro české zoo přísun potkanů a zeleně na krmení, v posledním roce začaly pod jeho taktovkou přes ruzyňské letiště proudit tisíce zvířat do Indie.
Vše probíhá zcela legálně, české úřady ale upozorňují, že kolem osudu takto vyvezených zvířat panuje řada nejasností. „Otázka, zda skutečně zvířata končí v onom indickém zařízení a jak je s nimi nakládáno, je vzhledem k počtům vyvezených exemplářů namístě,“ uvedla mluvčí České inspekce životního prostředí Miriam Loužecká.
Vedle méně chráněných druhů, jako jsou varani, krajty nebo krocani, se v exportních dokumentech začala objevovat i zvířata, která patří k nejpřísněji chráněným exemplářům na světě, tedy kriticky ohroženým. Množství vyvážených zvířat je také úctyhodné.
„Poptávám to víceméně přes známé lidi. Všichni chovatelé spolu spolupracujeme a známe se, takže se dá dopídit, kdo který druh chová, množí. Češi jsou chovatelská velmoc, to, co se u nás množí, se nemnoží jinde na světě,“ popsal Blahož v červnu, jak vše probíhá.
V Česku splní všechny náležitosti, doloží původ zvířat, že nepochází z volné přírody, získá potřebná povolení a nákladními letadly je posílá do Indie. Přímo ze zařízení mu pak chodí dotazy na konkrétní zvířata.
Indický majitel parku by podle Blahože chtěl všechna zvířata na světě.
„Dotazují se na různé druhy a ty se buď seženou, nebo ne. Oni ucelují, doplňují svou kolekci a chtějí ji mít úplnou. Chtějí mít v podstatě všechny druhy zvířat, které jsou,“ vysvětluje obchodník, proč do Indie proudí takové množství exemplářů.
Největší zoologické zahrady v Česku ale zatím s projektem Vantara většinově nespolupracují. Pouze z brněnské zahrady tam odeslali jednoho bizona amerického. Ředitel královédvorské zoo Přemysl Rabas (senátor za SEN 21) před takovou spoluprací odrazuje.
„Předpokládal bych, že se zařízením, které jedná nebo postupuje podivně, by se zahrady sdružené v evropské asociaci neměly spojovat,“ řekl Radiožurnálu.