V Itálii zadrželi Ukrajince podezřelého z odpálení plynovodů Nord Stream

Italská policie zadržela Ukrajince, který je podezřelý z podílu na odpálení plynovodů Nord Stream v roce 2022. Informovalo o tom německé generální státní zastupitelství. Muž označovaný jen jako Serhij K. byl podle něj na lodi, kterou před třemi lety ukrajinské komando použilo k poškození plynovodů Nord Stream 1 a Nord Stream 2. Podvodní potrubí měla přivádět plyn z Ruska do Německa po dně Baltského moře.

K výbuchu na plynovodech Nord Stream došlo v září 2022

Podle generálního státního zastupitelství zadržela italská policie na německou žádost ukrajinského občana v noci na čtvrtek v provincii Rimini. Muž čelí podezření mimo jiné ze sabotáže, způsobení výbuchu a zničení stavby.

Serhij K. podle mezinárodního zatykače patřil ke skupině osob, která v září 2022 nedaleko dánského ostrova Bornholm umístila výbušniny na plynová potrubí Nord Stream 1 a Nord Stream 2. Podle prokuratury byl přitom Serhij K. koordinátorem celé akce. Po vydání z Itálie do Německa bude Ukrajinec předveden před vyšetřujícího soudce.

K přepravě výbušniny k plynovodům podle prokuratury skupina sabotérů využila jachtu, která vyplula ze severoněmeckého přístavu Rostock. Pronajala si ji díky zfalšovaným dokumentům a pomocí prostředníků od německé firmy.

Plynovod Nord Stream 1 přiváděl plyn z Ruska do Německa, do provozu byl uveden v roce 2011. Nord Stream 2 byl dokončen v roce 2021, jeho potrubím ale nikdy plyn neproudil. Kvůli ruské invazi na Ukrajinu v únoru 2022 nebyl uveden do komerčního provozu. Obě potrubí byla poškozena výbuchem 26. září 2022. Plynovodem Nord Stream 1 v době explozí plyn rovněž neproudil, což Rusko tehdy zdůvodňovalo nutnou údržbou.

Německý časopis Der Spiegel v minulosti napsal, že podle jeho investigace byli členy skupiny, která plynovody poškodila, převážně ukrajinští civilisté. Velel jim ale bývalý člen ukrajinských tajných služeb SBU a HUR Roman Červinskyj. Operace vyšla údajně na 300 tisíc dolarů (6,3 milionu korun) a financována byla ze soukromých zdrojů. USA se podle zjištění časopisu Der Spiegel snažily akci zabránit, ale neúspěšně. Rusko označilo incident za teroristický útok a naznačovalo, že za ním stojí západní země.

