V izraelském městě Raanana najel útočník autem do davu. Zraněných je nejméně 17, jeden člověk zemřel

Nejméně jeden člověk zahynul a 17 jich bylo zraněno při útoku ve středoizraelském městě Raanana, kde útočník najel autem do lidí. Další také pobodal. Informoval o tom s odkazem na úřady a zdravotníky list The Times of Israel, podle kterého bezpečnostní složky zadržely v souvislosti s útokem dva muže z Hebronu na okupovaném Západním břehu Jordánu. Jde o pravděpodobného útočníka a jeho příbuzného.

Raanana 14:30 15. 1. 2024 (Aktualizováno: 14:40 15. 1. 2024) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít