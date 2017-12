V Jemenu zabili bývalého prezidenta. Občanská válka vstupuje do nové fáze

Húsijští povstalci dva dny obléhali exprezidentův dům v Saná a v pondělí na něj zaútočili. Sálih utekl, ale jeho auto se dostalo ke kontrolnímu stanovišti povstalců a ti zabili jeho i několik jeho lidí. V rozhovoru pro Al Džazíru to řekl editor jemenského listu Yemen Post Hakím Masmarí.

Sálih stál v čele Jemenu třiatřicet let. V letech 1978-1990 byl prezidentem severního Jemenu, od května 1990 až do února 2012 prezidentem sjednocené země.

V roku 2014 v Jemenu vypukla občanská válka mezi šíitskými povstalci z kmene Húsíů, které podporuje Írán, a centrální sunnitskou vládou, kterou od roku 2015 podporuje arabská koalice vedená Saúdskou Arábií.

BREAKING: Yemen's former president, Ali Abdullah Saleh, has been killed, according to his party. The Houthis say they attacked his car. pic.twitter.com/IdQMxIYdib