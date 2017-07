V Jeruzalémě zemřeli při protestech tři Palestinci. Abbás přerušil styky s Izraelem

Tři Palestinci zemřeli při mohutných střetech s izraelskou policií v Jeruzalémě. Asi dvě stě lidí je zraněných. Očekávané protesty vypukly po skončení páteční muslimské modlitby. Předseda palestinské samosprávy Abbás v reakci na události oznámil přerušení veškerých styků s Izraelem. Jeruzalém 19:01 21. 7. 2017 (Aktualizováno: 21:47 21. 7. 2017) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Demonstranti utíkají před slzným plynem, který použili izraelští policisté během protestů proti umístění bezpečnostních rámů v mešitě. | Foto: Reuters | Zdroj: Reuters

Důvodem jsou sporné kontrolní rámy, které izraelská policie instalovala u vchodů do posvátné mešity al-Aksá. Podle islámských autorit a palestinských hnutí je to porušení autonomního postavení Chrámové hory.

„Mešita al-Aksá je naše a my jsme její. Cokoliv kdo udělá mešitě al-Aksá, udělá to nám všem. My a celá Palestina, včetně palestinských mladých, patříme al-Aksá. A cokoliv od nás bude potřebovat, uděláme to," řekl Radiožurnálu obyvatel východního Jeruzaléma Ramzí Dáúd.

Izraelské úřady omezily vstup na páteční polední modlitbu jen pro muže starší 50 let a ženy. Vláda premiéra Netanjahua se rozhodla kontrolní rámy na místě ponechat. Palestinci je bojkotovali tím, že se modlili na ulici před samotným chrámovým okrskem.

Předseda palestinské samosprávy Abbás podle ČTK oznámil přerušení veškerých styků s Izraelem, dokud neodstraní detektory, které nainstaloval u mešit v Jeruzalémě.

Demonstranti útočí na izraelské policisty během protestů v Jeruzalémě. | Foto: Reuters | Zdroj: Reuters

Izraelští policisté odvádějí zadrženého Palestince během protestů v Jeruzalémě. | Foto: Reuters | Zdroj: Reuters