V Kalifornii vznikají neobvyklé bleší trhy. Obětem požárů nabízejí zdarma oblečení i potraviny

Jak už to bývá, lidská tragédie s sebou kromě zmaru přináší i opačné emoce. V oblastech, které na severu Kalifornie zničily stále ještě ne zcela uhašené požáry, si lidé nezištně pomáhají. Restaurace zdarma hostí hasiče i evakuované, najde se třeba i IT firma, co nabízí zdarma záchranu dat z počítačů. Nejvíc jsou ale vidět sbírky jídla, oblečení a vůbec všeho potřebného. Jedna taková vznikla v evangelickém kostelíku.

