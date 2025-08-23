V Kalifornii zamítli propuštění i staršímu z bratrů Menendezových. Sourozenci zavraždili své rodiče

Kalifornská soudní komise v pátek zamítla žádost o podmínečné propuštění z vězení Lylu Menendezovi, který si s mladším bratrem Erikem odpykává trest za vraždu rodičů. Informovala o tom agentura Reuters. O den dříve komisaři zamítli podobnou žádost i Erikovi. Bratři byli za vraždu v luxusním sídle v americkém Beverly Hills odsouzeni na doživotí a za mřížemi dosud strávili 35 let. Oba mohou o podmíněné propuštění požádat znovu za necelé tří roky.

Lyle Menendez

Lyle Menendez | Foto: California Department of Corrections and Rehabilitation | Zdroj: Reuters

Rozhodnutí oznámilo kalifornské ministerstvo pro nápravná zařízení a rehabilitaci, nadřízený orgán komise pro podmínečné propuštění, po více než 11hodinovém řízení.

Komisaři dospěli k závěru, že stále existují náznaky, že 57letý Lyle Menendez by po propuštění z vězení představoval riziko pro veřejnost.

Menendez, oblečený v modrém vězeňském oděvu, se řízení účastni na dálku prostřednictvím videa z věznice v San Diegu, kde si odpykává trest odnětí svobody.

Jeho 54letému bratrovi Eriku Menendezovi bylo podmíněné propuštění zamítnuto po podobném desetihodinovém jednání.

„Na základě právních standardů shledáváme, že i nadále představujete nepřiměřené riziko pro veřejnou bezpečnost,“ sdělil Eriku Menendezovi komisař Robert Barton. Také mu vytknul, že nebyl vzorný vězeň.

Bratři byli zadrženi v roce 1990 a v roce 1996 odsouzeni na doživotí za vraždu rodičů. Dvojici v době činu bylo 21 a 18 let.

Jejich advokáti nezpochybňovali, že bratři Kitty a Joseho Menendezovy zastřelili brokovnicí, ale čin označovali za legitimní sebeobranu proti špatnému zacházení a údajnému sexuálnímu zneužívání ze strany otce. Podle žalobců naopak bohaté rodiče v luxusním domě usmrtili kvůli ziskuchtivosti.

