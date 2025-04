V kanadské volební pohádce se stal zázrak. Liberálové vstali z popela, říká bývalý velvyslanec Lizec

V Kanadě vybírají nový parlament. V lednu se počítalo s tím, že se do vlády vrátí konzervativci. Teď se zdá, že místo očekávané zdrcující porážky se možná kanadští liberálové ve vedení s premiérem Markem Carneyem udrží i dál. „Měli velkou pomoc v Donaldu Trumpovi. Byť je jejich úhlavní nepřítel, tak jim výrazně pomohl. Sami by takový obrat nedokázali,“ říká bývalý velvyslanec Česka v Kanadě Bořek Lizec, odborník CEVRO univerzity pro Radiožurnál. Rozhovor Praha/Ottawa 15:55 28. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kanadský premiér Mark Carney | Foto: Carlos Osorio | Zdroj: Reuters

Jaké to teď je pár hodin před otevřením volebních místností (rozhovor vznikl před začátkem voleb – pozn. red.)? Jak se jeví šance kanadských konzervativců na návrat do vlády?

Směřuje to tím směrem, jaký jste zmínila. Konzervativcům dává málokdo naděje, aby to ještě mohli zvrátit. Jeden zázrak se v takové volební pohádce stal. Zažili jsme, že liberálové vstali z popela a během tří měsíců to zvládli dotáhnout. Stoupli o 25 procent, o které původně zaostávali. Je to neuvěřitelný obrat, který si myslím, že vstoupí i do učebnic politologie.

Měli velkou pomoc v Donaldu Trumpovi. Byť je jejich úhlavní nepřítel – nejen vůči Kadaně, ale i vůči liberálům – tak jim výrazně pomohl. Sami by takový obrat nedokázali.

Proč napjaté vztahy s USA hrají ve prospěch vládních liberálů, přestože tam je ten neoblíbený Justin Trudeau?

Je to skutečně na velké zamyšlení. Není to tak, jak by se mohlo nabízet, že by Pierre Poilievre, lídr konzervativců, měl sympatie k Donaldu Trumpovi, nebo by snad dokonce hrozilo, že by Kanadu zaprodal a připojil ji ke Spojeným státům. To v žádném případě.

Všichni lídři, i u menších stran, jasně vyjadřují, že se Kanada ke Spojeným státům nikdy nepřipojí. Nálada v zemi tomu tak odpovídá, Kanaďané tohle berou naprosto vážně. Nikdo nepochybuje o tom, že jde o hrozbu kanadské suverenitě a nezávislosti. Ve hře jsou také úspory lidí, penze, zaměstnání.

Ten tlak, který je Donald Trump schopen vyvíjet a už ho z velké části vyvíjí, je drtivý. Znamená to tedy, že jsou konzervativci ve velice těžké pozici.

A abych se vrátil k původní otázce – proč se to děje? Zajímavé je, že konzervativci mají 39 procent. S tímto výsledkem kdysi vyhrávali většinovou vládu, což je v Kanadě neobvyklé. Liberálové ale neuvěřitelně stoupli, posílili a stalo se to ani ne na úkor konzervativců, ale na úkor těch dvou menších stran.

Perfektně se tam uplatnila jedna politologická poučka, že když se blíží velká krize, tak voliči přestávají experimentovat s menšími stranami. Začnou se přiklánět k velkým a silným vůdcům, chtějí jim dát silný mandát, aby se mohli postavit.

Také je netypické, že obě malé strany předem říkají, že jsou volby vyhrané pro liberály. Říká to jak Québecký blok, tak Nová demokratická strana (NDP) – taková levicová alternativa liberálů. NDP říká, že je všechno prohrané, ale ať jim dají voliči hlas, protože budou garanty toho, že budou liberálové skutečně myslet na chudší, na ty méně příjmové skupiny.

Québecký blok zase říká, ať jim dají voliči hlas, protože se postarají o to, že bude Mark Carney, který podle nich Québecku nerozumí, dávat Québecku patřičnou pozornost.

Z dálky vidíme, že Kanaďané jednoznačně Trumpovy návrhy odmítají. Jsou ale třeba nějaké části, kde by měly kladnou odezvu? Třeba ta západní část?

Máte pravdu, hledáte na správném místě. Obecně bych ale řekl, že napříč Kanadou, i v té západní části, nachází úvaha, že by se měli k Americe připojit pod tlakem, který Donald Trump vyvíjí a říká, že je učiní ekonomicky životaschopnými, nulovou odezvu.

V západní Kanadě dlouhodobě existuje sentiment, že se na ni trochu zapomíná. To je těch posledních deset let vlády Justina Trudeaua. V těch kanadských volbách je teď dost relevantní, že konzervativci dvakrát vyhráli na počet hlasů, ale prohráli na mandáty. To je samozřejmě tím, že je jedna část země takto podprezentovaná, i když nyní v Albertě konzervativci vedou o 30 procent. Pokud ve volbách prohrají, tak převládne pocit nespravedlnosti.

Jediná politička v Kanadě, která s Donaldem Trumpem nachází společnou řeč, je Daniel Smithová, premiérka provincie Alberta. Jezdí za ním do Mar-A-Lago a jako jediná vnáší disharmonii do rezolutního postavení Kanady vůči Spojeným státům. Nechce například uvalovat exportní cla na ropu, nechce ji už vůbec vypínat, což je mocná zbraň potenciálně pro Carneyho na Donalda Trumpa. Takže ona to trošku blokuje, ale není to proto, že by se snad chtěla připojovat ke Spojeným státům.