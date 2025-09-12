V Kongu ztroskotala loď se studenty, na místě je 86 mrtvých. Příčiny tragédie se vyšetřují

Při nehodě lodi v Kongu zemřelo podle agentury AP, která cituje místní média, nejméně 86 lidí. Mezi mrtvými je podle místních médií hodně studentů. Loď ztroskotala ve středu v Rovníkové provincii. Příčiny tragické události jsou předmětem vyšetřování.

Kinshasa Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Rybářská loď, která se potopila po srážce s plavidlem přepravujícím palivo u Jižní Koreje

Tragické lodní nehody jsou v Kongu časté (ilustrační foto) | Zdroj: AP/ČTK

Státní média podle agentury AP uvádí, že k ztroskotání lodi mohlo přispět špatné naložení plavidla, ale také fakt, že loď plula v noci.

Ztroskotání lodi na řece Kongo si vyžádalo 148 obětí. Záchranáři pátrají po dalších sto pasažérech

Číst článek

Tragické lodní nehody jsou v Kongu časté, například v dubnu při takové nehodě zemřelo nejméně 148 lidí. Příčinou bývá překročení kapacity lodi a obecné nedodržování předpisů.

Říční doprava je v Kongu hojně využívaná, zejména v odlehlých oblastech, kde jsou špatné silnice či zcela chybí dopravní infrastruktura. V uplynulých letech při lodních neštěstích v zemi s více než 100 miliony obyvatel zahynuly stovky lidí.

ČTK Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Zprávy ze světa

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme