V Kongu ztroskotala loď se studenty, na místě je 86 mrtvých. Příčiny tragédie se vyšetřují
Při nehodě lodi v Kongu zemřelo podle agentury AP, která cituje místní média, nejméně 86 lidí. Mezi mrtvými je podle místních médií hodně studentů. Loď ztroskotala ve středu v Rovníkové provincii. Příčiny tragické události jsou předmětem vyšetřování.
Státní média podle agentury AP uvádí, že k ztroskotání lodi mohlo přispět špatné naložení plavidla, ale také fakt, že loď plula v noci.
Ztroskotání lodi na řece Kongo si vyžádalo 148 obětí. Záchranáři pátrají po dalších sto pasažérech
Číst článek
Tragické lodní nehody jsou v Kongu časté, například v dubnu při takové nehodě zemřelo nejméně 148 lidí. Příčinou bývá překročení kapacity lodi a obecné nedodržování předpisů.
Říční doprava je v Kongu hojně využívaná, zejména v odlehlých oblastech, kde jsou špatné silnice či zcela chybí dopravní infrastruktura. V uplynulých letech při lodních neštěstích v zemi s více než 100 miliony obyvatel zahynuly stovky lidí.