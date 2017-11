Bruselský soud projedná vydání Puigdemonta 17. listopadu.Sesazený katalánský premiér zůstává v Belgii

Belgický soud bude o vydání sesazeného katalánského premiéra Carlese Puigdemonta a bývalých ministrů do Španělska rozhodovat 17. listopadu. Oznámila to v pondělí bruselská prokuratura. Pětice politiků je od minulého týdne v Belgii a Madrid na ně vydal evropský zatykač. Viní je ze vzpoury kvůli jednostrannému vyhlášení nezávislosti Katalánska. Madrid 19:54 6. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Katalánský premiér Carles Puigdemont | Zdroj: Reuters

V Katalánsku se budou 21. prosince konat volby. Puigdemont v nich chce kandidovat a vyzval separatistické strany k vytvoření volební koalice. Podle jeho španělského právníka se bude expremiér snažit zůstat v Belgii až do hlasování. Ve Španělsku mu hrozí zatčení. Ve vazbě už skončilo osm ministrů jeho sesazené vlády.

Soudní jednání bude podle prohlášení prokuratury neveřejné. Pokud belgický soud rozhodne o vydání katalánských předáků, budou se proti němu moci odvolat. Puigdemontův právník už dříve oznámil, že to v takovém případě udělá. Vydávací proces by to tak prodloužilo o několik týdnů.

Bývalý katalánský premiér a jeho kolegové jsou po nedělním zadržení zpátky na svobodě. Až do definitivního rozhodnutí jejich případu ale nesmí opustit Belgii. V úterý je přijede do Bruselu podpořit na 200 katalánských starostů, kteří chtějí v unijní metropoli přiblížit postoje separatistického regionu.