V Madridu začaly procesy s katalánskými separatisty. Z bruselského exilu se vrátila jen ministryně

Před odvolacím soudem v Madridu začal výslech sesazených členů katalánské regionální vlády. Odvolaný premiér Carles Puigdemont se k soudu nedostavil. Zůstal v Bruselu, kam odletěl o víkendu. V jiné soudní budově v Madridu se k výslechu dostaví také členové vedení katalánského regionálního parlamentu. Těch je předvoláno šest a přijdou pravděpodobně všichni. Z ministrů katalánské vlády se ale před soudem objeví jen někteří. Praha 10:14 2. listopadu 2017 Sesazený katalánský ministr zahraničí Raul Romeva (mávající) přijel vypovídat do Madridu | Zdroj: Reuters

Před soud v Madridu se celkem postaví devět ministrů katalánské regionální vlády, mezi nimi třeba vicepremiér Oriol Junqueras.

Ten patří k nejradikálnějším zastáncům odtržení Katalánska od Španělska. Ještě ve středu prohlásil, že Katalánská republika „dříve či později“ vznikne.

Nejste v tom sami

Za potlesku skupiny příznivců a pokřiků „Nejste v tom sami“ se k výslechu dostavili například exministr vnitra Joaquim Forn, exministr zahraničí Raül Romeva či exministr a bývalý mluvčí sesazené regionální vlády Jordi Turull.

Sesazený premiér Carles Puigdemont zůstává v Bruselu společně se třemi ministry. Z Belgie se ale do Španělska nečekaně vrátila ministryně Meritxell Borrássová.

Puigdemont by mohl vypovídat z Belgie pomocí videokonference, o podobnou možnost žádali i ministři. Není ale jisté, jestli s takovou možností bude soudkyně souhlasit.

Podle právního zástupce expremiéra Puigdemonta Paula Bekaerta bude muset Španělsko vydat takzvaný evropský zatykač. Ten by měl podle unijních předpisů zajišťovat obviněným spravedlivý proces. Puigdemont už dříve uvedl, že se do Španělska vrátí až poté, co dostane od centrální vlády záruky férového soudního líčení.

Trest až 25 let

Členové katalánského parlamentu pak budou v Madridu vypovídat před nejvyšším soudem. Je možné, že soud rozhodne o jejich vazbě, zabaví jim pasy nebo po nich bude žádat kauci za stíhání na svobodě.

Předsedkyně katalánského parlamentu přijela vypovídat do Madridu Carme Forcadell | Foto: Rafael Marchante | Zdroj: Reuters

Už předem jim soud nařídil, aby složili zálohy přes 6 milionů eur. Prostředky by měly sloužit pro případnou úhradu nákladů na referendum.

Za vzpouru hrozí ve Španělsku trest 15 až 25 let. Třicetiletý trest by hrozil při násilném boji. Za zpronevěru veřejných prostředků je pak sazba 3-5 let.

A s případnými tresty pro členy vlády a parlamentu se také pojí i možnost zákazu politické činnosti.