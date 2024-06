V Mexiku si ve volbách politici koledují o smrt. Nová prezidentka to chce změnit, říká amerikanistka

Mexiko bude mít poprvé v historii za prezidentku ženu – v nedělních volbách zvítězila vládní kandidátka Claudia Scheinbaumová. Podle amerikanistky Kateřiny Březinové si voliči nevybírali podle programu, ale zásadní pro ně byla kontinuita s končícím Lópezem Obradorem. „Založil stranu Morena, což v překladu znamená snědá. Znamená to směřování Mexika jako země, která se hlásí ke svému míšeneckému původu,“ přibližuje v pořadu Interview Plus. Interview Plus Praha 22:11 4. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Mexiko ovšem zažívá také nebývalý nárůst násilí a k nemnoha jasně deklarovaným cílům nové prezidentky patří snížení počtu vražd alespoň na úroveň jiných latinskoamerických států.

„Kriminalita a neutěšená bezpečnostní situace provází Mexiko paradoxně od chvíle, kdy se rozhodlo pro demokratické střídání moci v prezidentském úřadu. Od revoluce na začátku 20. století zde vládla jedna strana až do roku 2000. A tehdy byla narušena džentlmenská dohoda s narcos,“ popisuje Březinová.

K dalšímu zhoršení situace došlo okolo roku 2007, kdy ve spolupráci se Spojenými státy začal program na potírání drogových kartelů a jejich špiček. Terčem násilí jsou ovšem i politici.

„Když se rozhodnete kandidovat na nějaký úřad, tak si v podstatě koledujete o smrt. Mexičtí komentátoři vysvětlovali, že kandidáty v podstatě vybíraly drogové kartely podle toho, jestli se jim hodí,“ dodává s tím, že největší nebezpečí hrozí komunálním politikům, zejména pak na tichomořském pobřeží.

Trump je tabu

Pro ilustraci uvádí Březinová deset let starý případ zmizení 43 studentů agronomické školy, kteří byli zadrženi městskou policií a poté je už nikdo nikdy neviděl.

„Velmi pravděpodobně se stali obětí organizovaného zločinu, i přes mnoho slibů to ale nebylo vyšetřeno. Vláda Lópeze Obradora respektive Scheinbaumové chce věci řešit zezdola, u kořene problému a snížit atraktivitu kartelů pro mladé lidi,“ uvádí.

Drogové kartely se od 90. let zprofesionalizovaly a mají široké „portfolio“ zahrnující vedle obchodu s drogami i pašování lidí a zbraní. V odlehlých regionech ovšem narkomafie převzaly i třeba funkci justice, protože stát nefungoval.

Mexiko je dnes hlavním přepravním státem, přes který putují drogy do Spojených států. Březinová vysvětluje, že oba sousední státy se snaží být blízkými partnery nejen v boji proti drogám a vzájemné vztahy budou klíčové i pro novou mexickou prezidentku.

Otázkou ale je, jak vztahy ovlivní výsledek letošních prezidentských voleb v USA – v těch mexických prý bylo jméno Donalda Trumpa tabu. „Samozřejmě všichni sledují, co se říká ve Spojených státech o Mexiku, ale kandidáti neříkali, co by dělali, když by se na druhé straně hranice stal prezidentem Trump. Rozhodli se, že až to nastane, tak to budou nějakým způsobem řešit,“ konstatuje Březinová.

Poslechněte si celý rozhovor v audiu v úvodu článku.