V Moskvě protestovaly stovky lidí proti ústavním změnám. Putin by mohl u moci zůstat až do roku 2036

Egypt a Súdán s nevolí sledují naplňování přehrady na Nilu. Je za tím jen déšť, tvrdí Etiopie

Pokud by Etiopie začala s napouštěním během období sucha, mohlo by to mít pro Egypt katastrofální důsledky. Egypt proto navrhl, aby Etiopie nádrž naplnila postupně během několika let.