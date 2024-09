V neděli evakuační vrtulník nepracuje. Švýcaři, kteří uvízli v údolí Saas, se tak nemají jak dostat pryč

V neděli se totiž ve Švýcarsku až na výjimky nesmí pracovat. Kdo by přece jen chtěl, potřebuje na to speciální povolení. A protože situace v údolí Saas na jihu Švýcarska podle úřadů není nijak kritická, výjimku nedostal ani transportní vrtulník. A to ani přesto, že se od čtvrtka stal prakticky jediným dopravním prostředkem pro asi 1500 lidí, které sesuv půdy uvěznil mezi obcemi Stalden a Saas-Grund.

Kromě sesuvu půdy se nic nestalo, ve městech nejsou žádné oběti ani zničené budovy. Navíc, jak vedení kantonu Valais řeklo veřejnoprávní televizi SRF, většinou jsou mezi uvízlými senioři, kteří prý „nutně nikam nespěchají“.

A kdo se chtěl z oblasti dostat, protože naopak na spěch měl, mohl k tomu vrtulník využít do sobotních šesti hodin večer. Ten ale nebyl zadarmo, „svezení“ stálo v přepočtu zhruba čtyři tisíce korun.

Využila ho třeba turistka, která si do oblasti zajela na krátký výlet: „Jsem lékařka a nemůžu v pondělí chybět na klinice. A o tom, kdy bude silnice otevřená, nemáme žádné informace. Tápeme ve tmě. Je to velké zklamání, že nás úředníci o ničem neinformují.“

Je ale potřeba dodat, že úřady lety vrtulníkem pozastavily i kvůli původním odhadům, že silnici do neděle zprovozní.

Původně sesuv půdy v údolí odřízl asi 2200 lidí. Leteckou přepravu využilo přes 500 z nich. Vrtulník je vysadil v nedaleké obci Stalden, odkud mohli pokračovat autobusem nebo vlakem do větších měst.

‚Nevylučujeme další odstřely‘

Silnici se zatím nepovedlo zprovoznit, zatarasily ji balvany, které váží až 200 tun. Zatím není jasné, kdy se je podaří odklidit. „Prozatím jsme dokončili odstřelové práce a snažíme se oblast vyčistit. Nevylučujeme ale další odstřely,“ řekl Radiožurnálu mluvčí regionální policie René Meier

Některé kameny navíc blokují i koryto řeky hned u silnice. Což je další komplikace pro dělníky. A práce taky podle SRF brzdili netrpěliví lidé, kteří se z údolí chtěli dostat pryč. Někteří totiž vyrazili pěšky, takže nebylo možné balvany odstřelit kvůli bezpečnosti a některé museli bezpečnostní složky zachránit.

Podobná situace se stala nedaleko už začátkem léta. Valais zasáhly prudké bouře a lijáky už na konci června a začátku července. Povodně a sesuvy půdy způsobily rozsáhlé škody na budovách a hlavně infrastruktuře.

Velké škody způsobil taky v sousedním kantonu Ticino. Tam voda strhla most u údolí Maggia, který byl opět jedinou možnou cestou. I tam proto dopravu načas nahradili vrtulníky.