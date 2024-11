V německé vládě zůstane na žádost Scholze jeden ministr ze svobodných. Ze své strany vystoupí

Německý ministr dopravy Volker Wissing ve čtvrtek oznámil, že zůstane členem vlády kancléře Olafa Scholze. Zároveň vystoupí ze Svobodné demokratické strany (FDP), která ve středu ohlásila odchod všech čtyř svých ministrů z vládní trojkoalice. Německá vláda se rozpadla kvůli sporům o hospodářskou a finanční politiku. Berlín 9:58 7. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Německý ministr dopravy Volker Wissing | Foto: Liesa Johannssen | Zdroj: Reuters

Za ministry FDP se nyní hledají nástupci, ministrem financí se podle německých médií stane dosavadní státní tajemník na ministerstvu Jörg Kukies. Ve středu se v Berlíně konala jednání, která měla vyvést vládní trojkoalici z hluboké krize.

Ministr financí Christian Lindner přitom navrhl uspořádat předčasné volby, do jejichž termínu by vládly sociální demokraté (SPD), zelení a jeho svobodní demokraté (FDP) společně dál. Kancléř Scholz to odmítl, Lindnera z vlády propustil a ohlásil, že požádá v lednu Spolkový sněm o vyslovení důvěry. Otevřel tak cestu k předčasným volbám, které by se měly konat nejpozději na konci března.

FDP následně ohlásila, že vládu opustí všichni její ministři. Dosud ji v ní zastupovali právě Lindner, Wissing a dále jako ministr spravedlnosti Marco Buschmann a ministryně vzdělání a výzkumu Bettina Starková-Watzingerová.

Ministr dopravy ve čtvrtek na tiskové konferenci ale oznámil, že jej kancléř Scholz požádal, aby ve funkci zůstal. On se rozhodl mu vyhovět. „Nechci být ale zátěží pro svou stranu,“ dodal ministr a oznámil odchod z FDP. Své rozhodnutí označil za „osobní“ a avizoval, že nebude vstupovat do žádné jiné politické strany.

Německá vláda nyní bude složená jen ze sociální demokracie a strany Zelených. Německá média spekulují, kdo nahradí ministry za FDP. Podle veřejnoprávního webu Tagesschau by se měl ministrem financí místo Lindnera stát blízký důvěrník kancléře Scholze a státní tajemník na ministerstvu financí Kukies.