V německém přístavu kotví loď, která vyplula z Ruska. Celníky nezajímá náklad uranu, ale dřevo

Loď se jmenuje Atlantic Navigator II. a původně se v Německu vůbec objevit neměla. Z Petrohradu mířila kamsi do Spojených států, ale cestou se jí kvůli nárazu do ledovce poškodil šroub a potřebovala ho opravit.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celou reportáž Václava Jabůrka

Už jen proto, že se plavila z Ruska, se o ni ale preventivně zajímali němečtí celníci. Ti v asi 250 kontejnerech objevili překližky z březového dřeva, které v Evropě spadá na sankční seznam. Sice to působí nenápadně, ale podle institutu SVP je dřevo hned třetí nejdůležitější zdroj příjmů, který Rusko ještě má. A to hned po ropě a plynu.

Zásilka ale mířila do Spojených států, které na dřevo žádné sankce nevedou. Němečtí státní zástupci proto musí teprve rozhodnout, jestli můžou kapitána obvinit z obcházení evropských pravidel, protože vědomě zamířil do přístavu, kam s podobným nákladem nesměl.

Nikdo z posádky zatím zadržený není a všichni dál bydlí na lodi. Chodí i do centra místní námořnické misie, což je evangelický spolek, který lodníkům nabízí útočiště.

Kromě dřeva i uran

Na lodi je ale ještě jeden zajímavý náklad. V kontejnerech je i obohacený uran, který pochází z Ruska. O něj se ale celníci v podstatě vůbec nezajímají. Uran je jedna z posledních věcí, které se protiruské sankce vyhýbají. Může se s ním dál obchodovat a některé americké firmy ho od Moskvy kupují ještě víc, než před začátkem války na Ukrajině.

Podle informací regionálního deníku Ostsee Zeitung je na palubě lodi zásilka pro jaderné elektrárny ve Spojených státech. Ruský uran se ale dál používá také v Evropě, dokonce i v palivových tyčích do některých francouzských reaktorů.

Třeba týdeník Spiegel chápe, že to může znít překvapivě a čtenáři se můžou ptát, proč jsou sankce na dřevo, ale na uran ne. Podle magazínu se zkrátka Evropská unie i Amerika řídí pragmatismem. Sankční seznam sepisují tak, aby to co nejvíc bolelo Rusko, ale zároveň to příliš neoslabovalo západní ekonomiku.

Německá prokuratura viní důstojníka ze špionáže pro Rusko, aktivně mu nabízel spolupráci Číst článek

Zatímco zemní plyn nebo dřevo si můžou sehnat odjinud, na ruském uranu jsou státy stále závislé a nemůžou ho nahradit. Kapitán a posádka se tak musí zodpovídat jen za kontejnery plné dřevěných překližek.

Na kauzu se zaměřují hned dva úřady. Na jedné straně celníci, ale nově také státní zastupitelství v Rostocku, což je vážnější. Majitelé plavidla vzkazují, že se řídili všemi platnými předpisy i sankcemi. Nikdy ostatně nebylo v plánu, aby se zakotvilo kdekoliv v Evropské unii.

Jak ale zjistil magazín Spiegel, jedna věc může být docela zásadní. Část dřeva údajně pochází od firmy oligarchy Alexeje Mordašova, který je i na jmenném sankční seznamu Evropské unie. Tím by se kauza mohla zkomplikovat.

V momentě, kdy by Německo loď propustilo, by v podstatě mohlo pomoct byznysu člověka, kterého Evropská unie výslovně řadí mezi ty, kteří vydělávají na agresi proti Ukrajině. Úřady zatím nechtějí a nedokážou odhadnout, kdy o dalším osudu lodi rozhodnou.