V Německu bude snazší vyhostit cizince schvalující terorismus. Návrh se týká i aktivity na internetu

Německé úřady budou moci snadněji vyhostit ze země cizince, kteří schvalují teroristické činy. Předpokládá to návrh, který schválila vláda Olafa Scholze. K deportaci postačí i lajkování nenávistných příspěvků na internetu, které teroristické činy chválí. „Požadavek na politiku ve společnosti je. Otázka je, jestli toto opatření bude efektivní," řekl pro Český rozhlas Plus Vladimír Handl z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Rozhovor Berlín 16:07 27. června 2024

Návrh předložila spolková ministryně vnitra Nancy Faeserová

Návrh předložila spolková ministryně vnitra Nancy Faeserová. Co bylo impulzem?

Impulzem je rostoucí násilí a tlak nebo napětí, které ve společnosti jsou. Měli jsme teď za sebou několik násilných útoků proti německým občanům, ale i proti policii.



Čili znepokojení ve veřejnosti je veliké a požadavek na politiku je, aby se dospělo k nějakým pokud možno rázným a efektivním opatřením. Otázka je, jestli toto opatření bude právě efektivní.

Jde v Německu spíše o islamistické, nebo antisemitské zločiny z nenávisti na internetu?

Řekl bych, že se situací na Blízkém východě raketově narostly útoky proti židům, židovské komunitě a Izraeli. To je asi dominantní téma.



Vidíme to i na ulicích, když probíhaly některé demonstrace, viděli jsme to na vysokých školách.



Ale na internetu to ztrácí všechny hranice. Jde o schvalování teroristických činů, války, zabíjení Izraelců a Židů nebo výzvy k tomu. Řekl bych, že to je to, co teď německá politika hodně musí řešit.

Jak by v praxi mohlo vypadat vyhošťování cizinců, pokud návrh schválí poslanci spolkového sněmu?

Právě tam jsou otázky. Odborníci tvrdí, že není jednouché identifikovat osoby, které lajknou, čili schválí nebo podpoří nějakou zprávou nebo symbolem na internetu nenávistný příspěvek. Dohledat tu osobu není jednouché.



Pravda je, že s radikalizací přichází to, že čím dál více osob se identifikuje samo, podpisuje se pod tím. Takže by mohlo jít o osoby, které by se podepsaly. Záměr je, že by vyhoštění bylo spíše administrativním aktem a nešlo by o soudní proces. Mělo by to být rychlé. S tím jsou spojeny dvě věci.

Pokud vím, tak návrh také předpokládá, že se lidé mohou bránit u soudů. Ale hlavně vidíme už delší dobu německou debatu o tom, že je třeba vysídlovat zejména kriminální osoby, které nejsou německými občany do jejich země původu. Tam je skutečně úzké hrdlo, protože s těmi zeměmi původu by museli Němci jednat a musely by být bezpečné, což je momentálně velká otázka.