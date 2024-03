V Německu se bojuje o střely Taurus pro Ukrajinu. Resort zahraničí chce obejít ‚neoblomného‘ Scholze

Německý kancléř Olaf Scholz dál trvá na tom, že Ukrajině nepošle dalekonosné střely Taurus. Kyjev o ně žádá už měsíce a po jejich dodávkách volá dokonce i část Scholzovy koalice. Spolkové ministerstvo zahraničí si údajně pohrává i s jedním plánem, jak kancléřovy výhrady obejít. Sám Scholz ale zůstává neoblomný. Od stálého zpravodaje Berlín 19:14 13. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Spolkový kancelář Olaf Scholz už své argumenty několikrát změnil | Foto: Annegret Hilse | Zdroj: Reuters

Německo dodává Ukrajině nejvíc zbraní z celé Evropy, v přepočtu na peníze jich poslalo víc než Francouzi, Britové i Poláci dohromady. Berlín ale u systému Taurus váhá. Spolkový kancelář Olaf Scholz už své argumenty několikrát změnil. Dřív mluvil o tom, že by to mohlo vést k eskalaci konfliktu. To ale naráží na fakt, že Britové a Francouzi už podobné rakety dávno dodávají.

Ve středu to parlamentu zdůvodnil zase jinak. „Je to dalekonosná zbraň, která má dostřel až 500 kilometrů. Je to zbraň, u které je podle mě nezodpovědné, aby se směla využívat bez nasazení německých vojáků,“ řekl. Scholz tvrdí, že Taurusy můžou odpalovat nebo zaměřovat pouze vojáci bundeswehru a jejich nasazení na Ukrajině je tak naprosto vyloučené.

Opoziční konzervativci naznačují, že tím Scholz Ukrajincům vzkazuje, že jim úplně nevěří a nesvěřil by veškerou kontrolu nad Taurusy pouze Kyjevu. Podle unie CDU/CSU se přitom Ukrajina chová naprosto zodpovědně a při využívání západních zbraní se vždy držela všech pravidel, na kterých se se spojenci dohodla.

Výměnný obchod?

V zákulisí se ale hledá i jiná cesta, jak Ukrajincům zajistit další podobné střely. V tom by teoreticky mohla sehrát klíčovou roli Velká Británie, protože její ministr zahraničí David Cameron byl před pár dny v Berlině. Podle informací deníku Frankfurter Allgemeine Zeitung se mohlo s ministryní zahraničí Annalenou Baerbockovou nezávazně bavit o výměnném obchodu.

Pokud Německo nechce, aby se Taurusy posílali přímo na Ukrajinu, mohlo by teoreticky část raket věnovat Britům, kteří by Kyjevu obratem darovali další zásilku střel Storm Shadow, které už ukrajinská armáda využívá.

Cameron pro deník Süddeutsche Zeitung rovnou vzkázal, že se takové možnosti nevyhýbá. Podle Frankfurter Allgemeine Zeitung je to zatím jen iniciativa spolkového ministerstva zahraničí, které řídí strana Zelených. Její přední zástupci už dlouho mluví i o tom, že by Taurusy klidně a nejraději poslali rovnou Ukrajincům.

Otázkou ale zůstává, jestli by Scholz souhlasil alespoň s takovým alternativním řešením. Sám se k němu zatím nijak nevyjadřuje.

Není ale jisté ani to, jestli Německo nějaké funkční rakety má. Podle informací deníku Die Welt chce bundeswehr všechny střely modernizovat. Dohromady jich má skoro 600, ale skoro u půlky z nich prý už vypršely veškeré certifikáty, a tak de facto nejsou schopné nasazení. U zbytku se prý musí udělat generální prohlídka a ve výsledku se tak prý nedá použít jediná ze střel.

Spolková armáda kvůli tomu údajně musí vypsat výběrové řízení, Bundestag potom ještě musí formálně požádat o uvolnění peněz, aby to měla armáda vůbec z čeho platit. Spolkové ministerstvo obrany sice zprávu deníku Welt nekomentuje, ale pokud by to byla pravda, tak by se Taurusy ani nemohli nijak používat.

Úniky informací

K tomu se přidávají i další informace, které mají většinou zůstat tajné. Na veřejnost unikají i kvůli tomu, že celá řada německých politiků, ať už z opozice nebo z koalice, neustále mluví, aby zvyšovala tlak na Scholze, aby nakonec ustoupil.

Liberální poslanec Marcus Faber i kvůli této diskuzi před měsícem možná nechtěně vzkázal, že Německo má i své závazky v rámci NATO a přislíbilo, že bude mít ve skladech celou tisícovku plně funkčních Taurusů, které budou okamžitě schopné nasazení. Berlín teď ani neplní to, k čemu se přihlásil.

Poslanec Faber v tom ale zároveň vidí i cestu, jak pomoct Ukrajině. Německá armáda teď musí narychlo objednávat další rakety, aby jich měla dostatek. Nic jí ale prý nebrání, aby zakázku ještě o pár desítek kusu navýšila. Právě přebytečné kusy by se pak poslali Britům. Londýn by pak mohl na oplátku darovat další várku svých raket Storm Shadow.