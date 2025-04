V New Yorku havaroval vrtulník. Po pádu do řeky Hudson zahynulo šest lidí

Šest lidí, včetně tří dětí, zahynulo při čtvrtečním pádu vrtulníku do řeky Hudson v New Yorku, uvedl v pátek podle agentury AP starosta města Eric Adams. Oběťmi nehody podle policejních zdrojů stanice ABC News jsou ředitel společnosti Siemens pro Španělsko Agustin Escobar, jeho žena a tři děti ve věku čtyř, pěti a 11 let. O život podle téhož zdroje přišel také pilot. Okolnosti nehody vyšetřuje Národní úřad pro bezpečnost v dopravě (NTSB).

