V noci přišla zpráva, že máme být blízko krytu. Teď už se dá někam vyjet, říká Češka žijící v Izraeli

Také civilní obyvatelstvo v Izraeli se připravuje na íránskou odvetu. Ve tři hodiny ráno místního času se rozeznělo troubení sirén a telefonní varování a premiér Netanjahu Izraelce upozornil, že možná budou muset zůstat v krytech delší dobu. V pátek dopoledne potom izraelská armáda tuto nutnost odvolala. Školy ale dál zůstávají zavřené. „Tím, že bude šabat, je celý pátek takový klidnější," popisuje situaci Nikol Cohen, Češka žijící v Izraeli. Rozhovor Tel Aviv 13:15 13. června 2025

Jak jste zareagovala na noční letecký poplach, věděla jste, čeho se týká? Jak to vypadalo?

Zcela upřímně, úplně moc jsem nevěděla, protože tentokrát zpráva nepřišla přes klasické aplikace, které tady už léta používáme, ale byla to zvláštní zpráva, která i zněla jinak.

Bylo tam hned jasně napsané, že jsme vstoupili do toho a toho stavu ve tři hodiny ráno, že Izrael atakoval Írán a měli bychom být poblíž krytů a taky se dostáváme do stavu, kdy budou zavřené školy a všechny kanceláře a pracovní pozice, které nemusí fungovat další den, ale taky sportoviště. Nesmíme se také sdružovat nad určité počty.



Takže to byla ta první zpráva ve tři hodiny a pak nebylo nic.



Teď si řeknete, tak a co teď, mám si jít lehnout, nebo jak to vlastně bude? Asi do hodiny přišlo ještě jedno upozornění, že máme zůstávat v blízkosti krytu a s tímhle jsme fungovali až do dnešního (pátečního – pozn. red.) dopoledne, kde jsme byli přes různé možné informační kanály, a to zase je moc dobře zvládnuto, informováni o tom, že Írán vyslal přes stovku dronů a máme být stále poblíž krytů.



Potom kolem jedenácté hodiny přišlo oznámení, že už to není nutné.

To znamená, že ten poplach byl v tuhle chvíli odvolán. Můžete normálně vycházet, být na ulicích a podobně?

To jsme mohli i předtím. Tím, že tady jsou všude civilní kryty i v oblastech, kde máte normálně městskou zástavbu anebo rodinné domy, tak jsou vždycky kryty někde, takže ten, kdo je nemá, je může použít veřejně a jsou vždycky na dosah, řekněme, dvou minut



Teď už to neplatí, takže můžeme třeba jít i dál nebo vyjet někam, což do toho dopoledne bylo zakázáno nebo bylo řečeno, že bychom neměli. Teď můžeme, ale tím, že bude šabat, tak je celý pátek takový klidnější. Spousta lidí už nejde do práce, děti, kterým je nad 12 let, nechodí do školy v pátky, takže je to takové celé klidnější teď tak či tak.



Stejně tak je to i s obchody, fungují tedy normálně nemocnice a podobně?

Nemocnice fungují, ale pozastavily se třeba různé operace na objednávku, ale samozřejmě na nutné ošetření máme určité ambulance, kam můžete přijít tak jako vždycky, ale to, co není opravdu důležité, co se dá naplánovat na nějaký pozdější čas, tak tyhle veškeré zákroky a úkony se teď nedělají.



Lišila se ta dnešní situace od toho, na co jsou Izraelci v podstatě zvyklí a co čas od času zažívají?

No, ve smyslu, že máte připravený kryt, tak asi ano. Jak lidé mají zásoby, to ano, ale přece jenom tentokrát, když slyšíte, že se jedná o Írán, tak je to jiná liga, když se to takhle dá říct.



Na to si rozhodně nejde zvyknout, že když běžíte do krytu, nebo vaše děti, běžíte, protože vám jde o život. To je ta hlavní myšlenka toho, proč tam běžíte, tam nejdete jenom, že aby náhodou. Opravdu, i když tu raketu náš ochranný systém střelí, tak vám pořád padají úlomky, které vás i ve velikosti patnáctkrát 20 cm zabijí z té velké výšky, když to na vás letí. Takže běžíte nebo schováváte se do těch krytů, abyste neumřela.