V objetí chobotnice. Jak Ukrajina zvládá boj s korupcí?

Aby mohla Ukrajina začít vyjednávat podmínky svého vstupu do Evropské unie, musí razantně omezit korupční prostředí. Tak zní podmínka evropských vyjednávačů. Myslí tím hlavně systémovou korupci, která Ukrajinu sužuje dlouhá desetiletí: ve státní správě a armádě, zdravotnictví nebo soudnictví. Co se v souboji s touto hydrou zatím povedlo a jak ho proměnila ruská invaze? Na Východ! Kyjev 18:00 10. května 2024

V nejnovějším díle podcastu Na Východ! ilustrují Josef Pazderka a Ondřej Soukup problém úplatkářství v napadené zemi místy až bizarními příklady.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si 16. díl podcastu Na Východ!

„Na rozloze 140 hektarů leží uměle vytvořená jezírka, fontány, bazén, tenisové kurty, golfové hřiště, bazén, skleníky, farma. Budovy jsou plné drahocenného porcelánu, pozlacených příborů, luxusních svícnů, hodin, lustrů a z nějakého důvodu je tu i zlatý bochník chleba. Nachází se tu i kaple s interiérem ze zlata a jantaru,“ konstatuje reportáž mezinárodní ukrajinské televize Freedom.

Kamera klouže po předmětech v přepychové vile Mežyhirja, kterou si nechal postavit někdejší ukrajinský prezident Viktor Janukovyč nedaleko Kyjeva. Na začátku roku 2014 ale po týdny trvajících protestech tzv. Euromajdanu Ukrajinu narychlo opustil kvůli svým prokremelským sympatiím.

Rezidenci objevili demonstranti a otevřeli ji veřejnosti, aby si na vlastní oči prohlédla, co si tento státní úředník s oficiálním platem ne vyšším než 2000 dolarů měsíčně pořizoval.

„Buckinghamský palác je proti tomu chudý příbuzný,“ říká ve videu reportér amerického kanálu VICE News při prohlídce areálu. Do Mežyhirje se krátce po jejím otevření vypravil také Josef Pazderka, tehdy jako zahraniční zpravodaj České televize. „Ten palác byl později označený za muzeum korupce a pravidelně se v něm provází, aby lidé na vlastní oči viděli, jak korupcí prolezlá byla tehdejší ukrajinská elita,“ říká.

Korupce jako ‚systém vládnutí‘

Podobné Mežyhirje si ale nestavěli jen vládní politici. Na úplatcích se obohacovala i opozice, státní úředníci, soudci a do soukromých kapes mizely i prostředky donorů ve zdravotnictví.

„Je samozřejmě legrační dívat se na [zabavené] bílé piano v hodnotě čtvrt milionu dolarů nebo štětku na záchod s diamanty,“ poznamenává Ondřej Soukup, „ale ono to mělo velmi praktické dopady na stav státu. Bylo to přesně vidět v roce 2014, kdy se ukázalo [při napadení donbaské oblasti ruskými vojáky], že armáda je nebojeschopná, protože je úplně rozkradená.“

Korupce tehdy k Ukrajině patřila. Byl to – slovy ruského opozičního politika Borise Němcova, který obdobný stav pozoroval i ve své zemi – „systém vládnutí“. Například pro státní správu to znamenalo, že se jednotlivé posty přidělovaly podle jasně daných korupčních sazebníků.

A člověk, který nakonec post dostal, si opět říkal o úplatky, aby splatil „investici“ do svého pracovního zařazení. Současně byl pod neustálým tlakem, aby ho šéf nebo nepřátelská klika na pracovišti neobvinila z korupce a nezničila jeho veřejnou reputaci.

Je ale namístě popisovat tyto poměry v minulém čase? Co se na Ukrajině změnilo za posledních deset let? Co nového vnesl do boje s korupcí prezident Volodymyr Zelenskyj a co s přiškrcováním korupční chobotnice udělala ruská invaze v roce 2022? Poslechněte si v 16. díle podcastu Na Východ!

Jediné, co zde prozradíme, je, že v pravidelném mezinárodním srovnání organizace Transparency International o vnímání korupce si Ukrajina za poslední dva roky polepšila o 12 příček a je tak aktuálně na 104. místě ze 180. Česko skončilo na 41. příčce.